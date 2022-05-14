. Melis Sezen'den dekolte açıklaması!
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Melis Sezen'den dekolte açıklaması!

Ahmet Çakar'ın dekolte kıyafet çıkışından sonra ilk kez konuşan Oyuncu Melis Sezen, yine aynı kıyafetle fotoğraf paylaşarak "Işıl ışıl parlamaya devam edeceğiz" dedi.

Ekleme: 14.05.2022 - 22:01 Güncelleme: 14.05.2022 - 22:01 / Editör: Ozge Selin
MHP'nin eski vekillerinden Ahmet Çakar'ın, Akit TV'de dekolte kıyafet konusunda yaptığı açıklamalar tartışılmaya devam ediliyor.

İsim vermeden oyuncu Melis Sezen'in bir ödül töreninde giydiği kıyafeti hedef alan Çakar, "Göğüs dekoltesi açık, sütyen yok.. İsim veriyorum. Sadakatsiz diye bir film oynuyor. Camdaki Kız gibi bir film oynuyor. Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var, bir kıyafet giymiş. O kıyafet suç. Kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur. Göğüs dekoltesi tamamen açık, sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş..." diyerek RTÜK'e çağrı yapmıştı.

"Işıl ışıl parıldamaya devam edeceğiz"
Komuoyunda, özellikle sosyal medyada tartışma sürerken olayın kahramanı Sezen sessizliğini bozdu.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Sezan, "Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle…" ifadelerini kullandı.

Sezen paylaşımına o gece çekilen fotoğraflarından birini eklemeyi de ihmal etmedi.
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