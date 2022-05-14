. Hande Erçel'i utandıran soru!
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Hande Erçel'i utandıran soru!

Meslektaşı Kerem Bürsin ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı. "Her şey yolunda" diyerek aşk iddialarını doğrulayan Erçel, önceki gün Etiler’deki menajerlik şirketi çıkışı görüntülendi. Erçel, Kaan Yıldırım ile ilgili soruları duyunca utangaç tavırlar sergiledi.

Ekleme: 14.05.2022 - 10:20 Güncelleme: 14.05.2022 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Kaan Yıldırım ise; geçen yıl Hadise ile aşk yaşamıştı. İlişkileri bir yıl süren çift, ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Kaan Yıldırım ise, 2019’da Ezgi Eyüboğlu’dan boşanmış, 2021 yazında Hadise’den ayrılmıştı. Yıldırım, ocak ayı sonunda "Kalbim boş. Belki ‘14 Şubat’ta Uraz Kaygılaroğlu ile romantik bir yemek yeriz" diye espri yapmış; adı üç hafta önce de Kerem Bürsin’den yeni ayrılan Hande Erçel ile anılmıştı.

BAŞ BAŞA TATİL YAPTILAR

İkili aşk iddialarını yanıtsız bırakmıştı. Ortaya atılan söylentilere gülüp geçen Hande Erçel ile Kaan Yıldırım’ın ilişkisi, İngiltere’de belgelenmişti. Gossippasta'nın haberine göre; ikili Londra’da baş başa tatil yaparken görüntülenmişti.

Hande Erçel'in, Kaan Yıldırım ile çıkan aşk iddialarına yakın çevresine, "Kimseyle aşk yaşamıyorum. Kafamı dinleyeceğim bir süre" dediği öğrenilmişti.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Önceki haftalarda yeni bir aşka yelken açtığı Kaan Yıldırım ile Londra tatilinden dönen Hande Erçel, önceki gün Etiler’de objektiflere yansımıştı. Yüzünün güldüğü görülen 28 yaşındaki oyuncu, aşk hayatıyla ilgili konuşmuş; keyfinin çok yerinde olduğunu belirten Erçel, "Her şey yolunda, çok iyiyim" şeklinde konuşmuştu.

KAAN YILDIRIM İTİRAFI

Londra tatili sorulan güzel oyuncu, "Bu aralar birazcık tatil yaptım, evet" yanıtını vermişti. Erçel, Kaan Yıldırım’la birlikteliğiyle alakalı ise şu açıklamayı yapmıştı:

Ben çok iyiyim, her şey yolunda. Çok güzel.

"GÜZELDİ HER ŞEY"

Hande Erçel, önceki gün Etiler’deki menajerlik şirketi çıkışı görüntülendi. Kendisine gösterilen yoğun ilgiye, "Neden buradasınız?" diye takılan oyuncuya sevgilisi Kaan Yıldırım’la çıktığı Londra tatili hatırlatıldı. Erçel, "Güzeldi her şey. Beraber oyun izledik” dedi.

UTANGAÇ TAVIRLAR SERGİLEDİ

Muhabirlerin "Güzel deyip Kaan Bey'le olan ilişkinizle alakalı soruları geçiştiriyor sunuz?" sözleri üzerine, "Oyunlar izledim, müzikale gittik, çok güzeldi” diye utangaç tavırlar sergileyip açıklamalarını tekrarladı. İş toplantıları arasında mekik dokuduğunu söyleyen Erçel, "Buradan başka bir toplantıya yetişeceğim, şu an bir yoğunluk var, onu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu aralar çok sık karşılaşacağız” şeklinde konuştu.
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