. Deniz Seki'nin son hali şok etti!
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Beyaz Gazete
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Deniz Seki'nin son hali şok etti!

Deniz Seki, sosyal medya hesabından kulisinde çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Yaptırdığı abartılı makyaj ve saçla dikkat çeken Seki'yi gören takipçileri Bülent Ersoy'a benzetti.

Ekleme: 14.05.2022 - 21:56 Güncelleme: 14.05.2022 - 21:58 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin son yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Bakü'de sahne alan ünlü şarkıcı, konser öncesi kuliste verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.

Takipçileri tanıyamadı
Oldukça ağır bir makyajla kamera karşısına geçen Seki'yi takipçileri tanımakta zorlandı.

Seren Serengil ve Bülent Ersoy'a benzetildi
"Bu kim?", "Tanıyamadım" yorumlarının yapıldığı Deniz Seki bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Seren Serengil'e benzetilirken bazıları Bülent Ersoy'a benzetti.

Deniz Seki'nin son hali şok etti!
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