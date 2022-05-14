. Deniz Seki'nin son hali şok etti!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin son yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.Bakü'de sahne alan ünlü şarkıcı, konser öncesi kuliste verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.Takipçileri tanıyamadıOldukça ağır bir makyajla kamera karşısına geçen Seki'yi takipçileri tanımakta zorlandı.Seren Serengil ve Bülent Ersoy'a benzetildi"Bu kim?", "Tanıyamadım" yorumlarının yapıldığı Deniz Seki bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Seren Serengil'e benzetilirken bazıları Bülent Ersoy'a benzetti.