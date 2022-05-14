. Deniz Seki'nin son hali gündem oldu!
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Deniz Seki'nin son hali gündem oldu!

Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bakü'de sahne alan ünlü şarkıcı, konser öncesi kuliste verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Oldukça ağır bir makyajla kamera karşısına geçen Seki'yi takipçileri tanımakta zorlandı. Seki, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Seren Serengil'e benzetilirken bazıları tarafından da Bülent Ersoy'a benzetildi.

Ekleme: 14.05.2022 - 10:08 Güncelleme: 14.05.2022 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan Deniz Seki değişimiyle büyük beğeni topluyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor ve takipçilerinin yakaladığı photoshop hatalarıyla ve uyguladığı filtrelerle gündeme geliyor.

Deniz Seki, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bakü'de sahne alan ünlü şarkıcı, konser öncesi kuliste verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.

TAKİPÇİLERİ TANIMAKTA ZORLANDI

Oldukça ağır bir makyajla kamera karşısına geçen Seki'yi takipçileri tanımakta zorlandı. "Bu kim?", "Tanıyamadım" yorumlarının yapıldığı Deniz Seki bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Seren Serengil'e benzetilirken bazıları Bülent Ersoy'a benzetti.

İSYAN ETTİ
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Etiler'de objektiflere takılan Seki, muhabirlerle konuşarak sosyal medya üzerinden kendisine gelen photoshop eleştirilerine isyan etmişti.

ÜNLÜ ŞARKICIDAN 'ESTETİK' AÇIKLAMASI

51 yaşındaki ünlü şarkıcı, basın mensuplarının hatırlattığı filtre ve photoshop yorumlarına; "Ne photoshop'u arkadaşlar, görüyorsunuz işte karşınızdayım" sözleriyle yanıt vermişti.

Daha öncesinde ise sevgilisi İrfan Özçelik ile mavi tura çıkan Seki, paylaştığı fotoğraflarda photoshop'u yine bir hayli abartmıştı.

YORUMLARA KAPATTI

Yanlış uygulama ile bacağını yamultan ünlü şarkıcı, gelebilecek kötü mesajlara karşı önlem almış ve diğer fotoğraflarının aksine bu paylaşımını yorumlara kapatmıştı.

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