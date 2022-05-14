Burak Deniz'den Didem Soydan itirafı!

Adı 'Leyla ile Mecnun' dizisinin Leyla'sı Deniz Işın'la anılan Burak Deniz (31), geçtiğimiz haftalarda eski aşkı Didem Soydan'a geri dönmüştü. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, ayaküstü gazetecilerle konuşarak giyim tarzıyla ilgili açıklama yaptı.

Kasım 2021'de Etiler'de objektiflere takılan Burak Deniz, "Didem Soydan'la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı?" sorusunu cevaplamıştı.



"BİZ GERİ KAFALI MIYIZ?"



"Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?” açıklamasını yapan oyuncu, ünlü mankenle ayrılık sebebiyle ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti.



Didem Soydan ise "Burak ile ayrılığımızın sebebinin benim sosyal medyadan yaptığını paylaşımlardan kaynaklandığı haberleri yapıldı. Bunlar kesinlikle yalan. Kendisinin de dediği gibi. Biz o kadar geri kafalı insanlar değiliz. Özel hayatımızı konuşmuyoruz" demişti.



"YOK ÖYLE BİR ŞEY"



Burak Deniz, geçtiğimiz ocak ayında ise adının aşk dedikodularına karıştığı eski rol arkadaşı Deniz İrem hatırlatılınca, ”Yok öyle bir şey. Yakıştırmışlar sağ olsunlar” açıklamasını yapmıştı. "Siz kendinize yakıştıramadınız mı? sorusuna ise tebessüm eden oyuncu, "Teşekkür ederim" demekle yetinmişti.



BAŞINI OMZUNA YASLADI



Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı 'Şahmeran' dizisinin çekimleri biten Deniz'in, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Deniz Işın’da bulduğu ddia edilmişti. Etiler’de bir kafede beş saat kalan ikili, çıkışta taksi beklerken objektife yansımıştı.



'Leyla ile Mecnun' dizisinde rol alan Deniz Işın’la arkadaş olduklarını söyleyen Deniz, "Hayatınızda kimse yok mu?" sorusuna, “Yok, bu ara hayatımda sadece iş var” yanıtını vermişti.



Mekan içinde samimi tavırlar sergileyen ikili, bindikleri takside de birbirinden uzak kalamamıştı. Deniz Işın, Cihangir’e doğru giden takside başını Burak Deniz’in omzuna yaslamıştı.



"HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"



Ayrılıktan birkaç ay sonra Didem Soydan ile Burak Deniz, ünlü mankenin Nişantaşı’ndaki evinin önünde görüntülenmişti. "Barıştınız mı?” sorusuna “Gördüğünüz gibi” yanıtını veren oyuncu, tatile çıkacaklarını söylemişti.



BİRLİKTE POZ VERDİLER



Geçtiğimiz haftalarda da Arnavutköy'de objektiflere yansıyan ve neşelerinin yerinde olduğu gözlenen ikili, gazetecilerle ayaküstü sohbet etmişti. İlişkilerine yeni bir şans verdiklerini söyleyen sevgililer, “Gördüğünüz gibi her şey çok güzel gidiyor. Daha sonra uzun uzun konuşalım” diyerek eve giriş yapmıştı.



"YEMEK YEMEYE ÇIKTIĞIM İÇİN BÖYLE GİYİNDİM"



Tüm bunların ardından Burak Deniz, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaydı. Bir kafede yemek yiyen oyuncu, mekan çıkışı objektiflere yansıdı.



Salaş giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Deniz'e, "Bu sıralar giyim tarzınız çok konuşuluyor. Didem hanım size giyim tavsiyelerinde bulunuyor mu?" diye sorulması üzerine, yakışıklı oyuncu şu cevabı verdi:



Yemek yemeğe çıktığım için böyle giyindim. Evet Didem ara sıra tavsiye veriyor giyim konusunda, ama ben genellikle canımın istediğini giyiyorum.



Ünlü isim, ayaküstü basın mensuplarıyla konuşmasının ardından, sevgilisi Didem Soydan'ın evine gitti.



BURAK'TAN DİDEM PAYLAŞIMI



Öte yandan aşkları doludizgin devam eden ünlü çiftten, önceki günlerde aşk pozu gelmişti. Deniz, sevgilisi Soydan ile selfie çektikleri sırada fotoğraflandıkları anı paylaşmıştı.



Oyuncunun kelebek emojisi koyduğu paylaşıma; kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti.