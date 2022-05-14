. Burak Deniz'den Didem Soydan itirafı!
  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Burak Deniz'den Didem Soydan itirafı!

Adı 'Leyla ile Mecnun' dizisinin Leyla'sı Deniz Işın'la anılan Burak Deniz (31), geçtiğimiz haftalarda eski aşkı Didem Soydan'a geri dönmüştü. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, ayaküstü gazetecilerle konuşarak giyim tarzıyla ilgili açıklama yaptı.

Ekleme: 14.05.2022 - 10:16 Güncelleme: 14.05.2022 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Kasım 2021'de Etiler'de objektiflere takılan Burak Deniz, "Didem Soydan'la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı?" sorusunu cevaplamıştı.

"BİZ GERİ KAFALI MIYIZ?"

"Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?” açıklamasını yapan oyuncu, ünlü mankenle ayrılık sebebiyle ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti.

Didem Soydan ise "Burak ile ayrılığımızın sebebinin benim sosyal medyadan yaptığını paylaşımlardan kaynaklandığı haberleri yapıldı. Bunlar kesinlikle yalan. Kendisinin de dediği gibi. Biz o kadar geri kafalı insanlar değiliz. Özel hayatımızı konuşmuyoruz" demişti.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Burak Deniz, geçtiğimiz ocak ayında ise adının aşk dedikodularına karıştığı eski rol arkadaşı Deniz İrem hatırlatılınca, ”Yok öyle bir şey. Yakıştırmışlar sağ olsunlar” açıklamasını yapmıştı. "Siz kendinize yakıştıramadınız mı? sorusuna ise tebessüm eden oyuncu, "Teşekkür ederim" demekle yetinmişti.

BAŞINI OMZUNA YASLADI

Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı 'Şahmeran' dizisinin çekimleri biten Deniz'in, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Deniz Işın’da bulduğu ddia edilmişti. Etiler’de bir kafede beş saat kalan ikili, çıkışta taksi beklerken objektife yansımıştı.

'Leyla ile Mecnun' dizisinde rol alan Deniz Işın’la arkadaş olduklarını söyleyen Deniz, "Hayatınızda kimse yok mu?" sorusuna, “Yok, bu ara hayatımda sadece iş var” yanıtını vermişti.

Mekan içinde samimi tavırlar sergileyen ikili, bindikleri takside de birbirinden uzak kalamamıştı. Deniz Işın, Cihangir’e doğru giden takside başını Burak Deniz’in omzuna yaslamıştı.

"HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

Ayrılıktan birkaç ay sonra Didem Soydan ile Burak Deniz, ünlü mankenin Nişantaşı’ndaki evinin önünde görüntülenmişti. "Barıştınız mı?” sorusuna “Gördüğünüz gibi” yanıtını veren oyuncu, tatile çıkacaklarını söylemişti.

BİRLİKTE POZ VERDİLER

Geçtiğimiz haftalarda da Arnavutköy'de objektiflere yansıyan ve neşelerinin yerinde olduğu gözlenen ikili, gazetecilerle ayaküstü sohbet etmişti. İlişkilerine yeni bir şans verdiklerini söyleyen sevgililer, “Gördüğünüz gibi her şey çok güzel gidiyor. Daha sonra uzun uzun konuşalım” diyerek eve giriş yapmıştı.

"YEMEK YEMEYE ÇIKTIĞIM İÇİN BÖYLE GİYİNDİM"

Tüm bunların ardından Burak Deniz, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaydı. Bir kafede yemek yiyen oyuncu, mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

Salaş giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Deniz'e, "Bu sıralar giyim tarzınız çok konuşuluyor. Didem hanım size giyim tavsiyelerinde bulunuyor mu?" diye sorulması üzerine, yakışıklı oyuncu şu cevabı verdi:

Yemek yemeğe çıktığım için böyle giyindim. Evet Didem ara sıra tavsiye veriyor giyim konusunda, ama ben genellikle canımın istediğini giyiyorum.

Ünlü isim, ayaküstü basın mensuplarıyla konuşmasının ardından, sevgilisi Didem Soydan'ın evine gitti.

BURAK'TAN DİDEM PAYLAŞIMI

Öte yandan aşkları doludizgin devam eden ünlü çiftten, önceki günlerde aşk pozu gelmişti. Deniz, sevgilisi Soydan ile selfie çektikleri sırada fotoğraflandıkları anı paylaşmıştı.

Oyuncunun kelebek emojisi koyduğu paylaşıma; kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti.
Türk devletleri medya toplantısı! Başkan Erdoğan'dan video mesaj..
Trabzonspor'un kutlamaları New York Times'ta
Şırnak'taki hafızlık töreni CHP'yi rahatsız etti!
Ahmet Davutoğlu'na Adıyaman'da tepki üstüne tepki!
Ümit Özdağ'dan 'kurgu' kokan paylaşım! Tuvalet kabininden 'mülteci' görüntüsü servis etti
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde
İsveç 40 yıldır PKK’yı destekliyor
Sistematik eziyet! İstanbul’un 'yürümeyen merdivenleri' çilesi
Filistin Başsavcılığı Ebu Akile'nin soruşturma dosyasını açıkladı: İsrail ordusu cinayet kastıyla öldürdü
ABD'de temaslarda bulunan AK Parti heyetinden flaş açıklama: F-16 konusunda çok olumlular
Sokak köpekleri yüzünden bir ölüm daha
Luna ve TerraUSD'den flaş karar! Kripto krizi çığ gibi büyüyor!
Rize-Artvin Havalimanı için gurur günü! Açılışa saatler kaldı
Erdoğan'ın restinin ardından NATO'dan dikkat çeken adım!
Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği açıklamasına tepki: Kaos sevdalısı ve fav delisi bir anlayış!
Katar Emiri Al Sani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı
Beyaz Saray'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yorumu: Türkiye ile çalışıyoruz
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası.
CHP'li belediyede kirli ortaklık: Başkanın kuzeni deşifre etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM'de konuşuyor.
TÜİK kritik verileri açıkladı! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

TÜİK kritik verileri açıkladı! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Meteoroloji o bölgeleri son dakika uyardı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor! Hafta sonu tatil planı yapanlar dikkat .

Meteoroloji o bölgeleri son dakika uyardı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor! Hafta sonu tatil planı yapanlar dikkat .

NASA'nın Mars görüntüleri şoke etti! 'Uzaylı kapısı'

NASA'nın Mars görüntüleri şoke etti! 'Uzaylı kapısı'

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü