Britney Spears'ın ilginç paylaşımı!

Geçtiğimiz yıl spor hocası Sam Ashgari ile nişanlanan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuştu. Üçüncü çocuğunu bekleyen Spears, son yaptığı paylaşımla hayranlarının kafasını karıştırdı.

Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle Britney Spears'ın serveti ve hayatının diğer alanları yaklaşık 13 yıldır babası tarafından yönetiliyordu. Britney Spears, hayatı hakkındaki kararların vasinin elinde olması nedeniyle, Sam Ashgari ile evlenmesinin ve yeniden çocuk sahibi olmasının engellendiğini söylemişti.



Mahkeme tarafından kızına vasilik yapması için atanan Jamie Spears, geçtiğimiz ağustos ayında bu görevden çekilmek için mahkemeye başvurmuştu.



Beş ay önce Los Angeles'ta görülen davada Britney Spears'ın vasiliğin sonlandırılması talebi, yargıç tarafından kabul görülmüştü. Baba Jamie Spears'ın vasiliği, 30 dakika süren kısa bir duruşmanın ardından resmen bitmişti.



"GENÇ BİR BABA OLMAK İSTİYORUM"



Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, yaklaşık 5 yıldır sevgilisi Sam Asghari ile aşk yaşıyordu.



Daha önce Britney Spears ile sanatçının 2016 yılında piyasaya sürülen şarkısı 'Slumber Party'in klibinde tanıştıklarını ifade eden Sam Asghari, ilişkisini bir sonraki noktaya taşımak istediğini de daha önce dile getirmişti.



Asghari, konuyla ilgili, "Baba olmamda bir sakınca yok. Genç bir baba olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.



BEBEK GELİYOR



Tüm bunların arından nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten müjdeli haber, geçtiğimiz ay geldi.



Dansçı Kevin Federline ile birlikteliğinden 2 çocuk sahibi olan Britney Spears, hamile olduğunu duyurdu. Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada nişanlısından ilk bebeğini beklediğini ifade etti. Takipçileri, anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcıya tebrik mesajları yağdırdı.



"BU YAPACAĞIM EN ÖNEMLİ İŞ"



28 yaşındaki Asghari de haberi, "Babalık her zaman dört gözle beklediğim ve hafife almadığım bir şey. Bu yapacağım en önemli iş!" ifadeleriyle Instagram hesabından duyurdu.



ROMANTİK KAÇAMAK



Spears, şimdilerde müstakbel kocası Sam Asghari ile birlikte Meksika Cabo San Lucas'da romantik bir kaçamak yaparak tatilin tadını çıkarıyor. Şarkıcı, son olarak 'aptal hormonları' ile mücadele ettiğini söylediği bir açıklama yaparak, takipçileriyle tatilinde yaşadıklarıyla ilgili konuştu.



İLGİNÇ AÇIKLAMA



40 yaşındaki ünlü isim, düşüp sıyırdığı dizi, sipariş ettiği pizza ve turşu aşermesiyle dolu gününün ayrıntılarını, 41 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı fotoğraflarla anlattı.



Spears, ilginç açıklamasında şu sözlere yer verdi:



Londra günlerimde sadece topuklu ayakkabılar, kırmızı dudaklar ve insanlığın gördüğü en beyaz yüz vardı... Evet, bu bendim. Şimdi cennetteyim. Sakin kalmaya çalışıyorum ama dürüst olacağım, bu garip. Hamile olduğum için hormonlarım biraz aptal... Ama arabadan atlayıp 'Old School'daki Will Farrel gibi çıplak koşmak istemem gerçekten ilginç! Evet, hamile kadın burada, bana aldırmayın... Bu Pizzanın harika göründüğünü düşünmüştüm ama tadı salam gibiydi! Bundan nefret ettim, ama görünüş aldatıcı olabilir... İyi geceler, şimdi turşu zamanı!



"BRİTNEY HİÇ İYİ DEĞİL"



Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan dünyaca ünlü şarkıcının bu gönderisi, takipçilerini endişelendirdi ve kafalarını karıştırdı.



Hayranları, Spears'ın karelerine, "Burada neler oluyor", "Biri bunun çevirisini yapabilir mi?", "Birileri artık Britney'e yardım edecek mi, etmeyecek mi?" ve "Britney hiç iyi değil" gibi yorumlar yapıldı.



DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKTİ



Britney Spears, geçtiğimiz günlerde de Instagram hesabından garip açıklamalar yazarak bir dizi çıplak fotoğrafını paylaşmış ve takipçilerinden 'yardım alması' gerektiğiyle ilgili uyarılar almıştı.