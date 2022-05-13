Zuhal Topal değişimiyle herkesi şarttı!

Evlilik programlarının yayından kaldırılmasının ardından farklı formatlarla izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, fit görünümü ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Zuhal Topal'ın yıllar içindeki değişimi ise gündem oldu.

Zuhal Topal, 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1. sınıftayken oynadığı tek kişilik tiyatro gösterisi ile oyunculuğa adım atan Zuhal Topal, üniversitede tiyatro eğitimi aldı. Topal, mezun olduktan sonra 1995 yılında Palavra Aşklar dizisiyle ilk ekran deneyimini yaşadı.



Sihirli Annem'in Suzan'ı, Selena'nın Fitnat Hanım'ı ve Geniş Aile'nin Şükufe'si olarak izleyici karşısına çıkan Zuhal Topal, 2000'li yıllara damgasını vuran izdivaç programıyla da adından söz ettirdi. İzdivaç programlarının yayından kaldırılmasının ardından Topal, ekran macerasına bir süre ara verdi.



Zuhal Topal, 5 yıl önce 41'inci yaşını Kıbrıs'ta bir otelde kutladı. Şarkıcı eşi Korhan Saygıner ile sahneye çıkıp düet yapan ünlü sunucunun yüzündeki değişim o zaman fark edildi. Topal'ın burun estetiği yaptırdığı ortaya çıktı.



Topal'ın burun estetiği yaptırdığı sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü isim, haberlerin ardından estetik yaptırdığını açıkladı. Burun kemiğini düzleştirerek düşük burun ucunu kaldıran ve burun deliklerini ideal açıklığa getiren Topal, adeta 10 yaş gençleşti.