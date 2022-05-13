. Yeni yaşını dostlarıyla kutladı!
  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yeni yaşını dostlarıyla kutladı!

Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Esra Erol, 40'ıncı yaş gününü dostlarıyla birlikte Ortaköy'de bir mekanda kutladı. İki çocuk annesi sunucunun doğum gününe, 'Şarkılar Bizi Söyler' programıyla övgü alan Hakan Altun da katıldı.

Ekleme: 13.05.2022 - 22:32 Güncelleme: 13.05.2022 - 22:33 / Editör: Ozge Selin

Ortaköy'de gerçekleşen kutlama sonrası basın mensuplarına eşi Ali Özbir ile poz veren Esra Erol, “40'ıncı yaşımı sevdiğim dostlarımla beraber kutladık, böyle hep beraber olmak beni mutlu ediyor” dedi.


'KISA VE ÖZ' PAYLAŞIM

Eşinin yaş günü sosyal medyada da kutlamayı ihmal etmeyen Özbir, kalp emojileriyle birlikte 'Sana söyleyebileceğim tek kelime; iyi ki varsın, iyi ki doğdun. Kısa ve öz' notunu yazdı.

'ŞARKILAR BİZİ SÖYLER ÇOK İYİ GİDİYOR'

Doğum gününe katılan şarkıcı Hakan Altun, “Arkadaşım Esra'nın doğum gününü kutlamak için geldim. Kanal D'de yayınlanan 'Şarkılar Bizi Söyler' programımız çok iyi gidiyor, yeni şarkılar da yolda. Bende her şey yolunda ve güzel gidiyor” açıklamasını yaptıktan sonra elleri ile kalp yapıp poz verdi.
Erdoğan'ın restinin ardından NATO'dan dikkat çeken adım!
Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği açıklamasına tepki: Kaos sevdalısı ve fav delisi bir anlayış!
Beyaz Saray'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yorumu: Türkiye ile çalışıyoruz
CHP'li belediyede kirli ortaklık: Başkanın kuzeni deşifre etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM'de konuşuyor.
Türkiye'nin 58. havalimanı yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar .
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası.
MSB'den acı haber! Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
ABD ve Rusya arasında dikkat çeken temas! Savunma bakanları Austin ve Şoygu görüştü.
Emine Erdoğan GETAT uygulamalarını işaret etti: Türkiye'nin cazibe merkezi olacağına eminim
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temas! NATO Genel Sekreteri ile telefonda görüştü.
İsrail çark etti! Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebru Akile'nin öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama
MSB: 52 terörist öldürüldü
CHP'li belediyeler DHKP-C'nin sponsoru oldu! Soruşturmada DHKP-C itirafçılarından şok ifadeler!
Bozdağ: Ana muhalefetin yargıyı tehdit etmesi kabul edilemez
Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Ağrı Dağı'nda 80 gün süren operasyon! 'Ölmek istemiyorsanız dışarı gelin'
'İBB Sultan' kim? Mahkemeden dikkat çeken İBB kararı! O kayıtlar tek tek incelenecek
Çataklı: 15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiği haberleri uydurma
Nureddin Nebati: Alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız!
TÜİK kritik verileri açıkladı! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

TÜİK kritik verileri açıkladı! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Meteoroloji o bölgeleri son dakika uyardı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor! Hafta sonu tatil planı yapanlar dikkat .

Meteoroloji o bölgeleri son dakika uyardı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor! Hafta sonu tatil planı yapanlar dikkat .

NASA'nın Mars görüntüleri şoke etti! 'Uzaylı kapısı'

NASA'nın Mars görüntüleri şoke etti! 'Uzaylı kapısı'

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü