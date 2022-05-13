Yeni yaşını dostlarıyla kutladı!

Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Esra Erol, 40'ıncı yaş gününü dostlarıyla birlikte Ortaköy'de bir mekanda kutladı. İki çocuk annesi sunucunun doğum gününe, 'Şarkılar Bizi Söyler' programıyla övgü alan Hakan Altun da katıldı.



Ortaköy'de gerçekleşen kutlama sonrası basın mensuplarına eşi Ali Özbir ile poz veren Esra Erol, “40'ıncı yaşımı sevdiğim dostlarımla beraber kutladık, böyle hep beraber olmak beni mutlu ediyor” dedi.





'KISA VE ÖZ' PAYLAŞIM



Eşinin yaş günü sosyal medyada da kutlamayı ihmal etmeyen Özbir, kalp emojileriyle birlikte 'Sana söyleyebileceğim tek kelime; iyi ki varsın, iyi ki doğdun. Kısa ve öz' notunu yazdı.



'ŞARKILAR BİZİ SÖYLER ÇOK İYİ GİDİYOR'



Doğum gününe katılan şarkıcı Hakan Altun, “Arkadaşım Esra'nın doğum gününü kutlamak için geldim. Kanal D'de yayınlanan 'Şarkılar Bizi Söyler' programımız çok iyi gidiyor, yeni şarkılar da yolda. Bende her şey yolunda ve güzel gidiyor” açıklamasını yaptıktan sonra elleri ile kalp yapıp poz verdi.