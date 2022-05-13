. Ozan Güven'in son hali şaşırttı!
  • USD: 15,35 - 15,38
  • EURO: 16,04 - 16,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ozan Güven'in son hali şaşırttı!

Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası ile mahkemelik olan Ozan Güven, sessizliğe büründü. Aylar sonra ilk kez İstanbul'da görüntülenen Ozan Güven, verdiği kilolar ve sakallarını kesmesi ile dikkat çekti.

Ekleme: 13.05.2022 - 09:40 Güncelleme: 13.05.2022 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası ile açılan davada hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşan süren Ozan Güveni geçtiğimiz gün bir davetten çıkarken görüntülendi.

Basın mensupları ile sohbet eden Güven, Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri hakkında "Her zaman en iyisini yapıyor, saygı duymak lazım" dedi.

Dava süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Ozan Güven, "Mahkeme süreci devam ediyor. 9 Haziran 2022'de mahkememiz var" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

FOX'un bir yalanı daha patladı: O çiftçiyi satın alıp yalan haber yapmışlar
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2022'nin ilk çeyreğinde büyüme güçlü gelecek
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu hamlesi! Önce gömdü sonra 'normal bunlar' dedi!
Sanayi üretimi verisi açıklandı!
Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı yarın hizmete giriyor!
Erken emeklilikte şartlar değişiyor!
Yargıda FETÖ temizliği! Tek tek tespit edilip üzerleri çizildi!
Kan donduran olay! Yeni doğan bebeği balkondan attı kavgalar başına üşüştü!
Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Rus askerleri sivilleri arkadan vurup işyerlerini yağmaladı
Kuzey Kore’de Covid-19 kaynaklı ilk can kaybı: Kim Jong Un'dan itiraf gibi sözler
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 21 terörist öldürüldü...
PKK'nın kritik ismi etkisi hale getirildi!
Ekonomide vergi muafiyeti kararı!
Rusya-Ukrayna savaşıyla tüm gözler buraya çevrilmişti! Boğazlar ile ilgili iki kritik karar
Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten Kaftancıoğlu değerlendirmesi: 'Bana göre doğru karar'
Konutla Türk vatandaşlığına geçme alt limiti 400 bin dolara yükseldi
İşgalci İsrail güçleri öldürdükleri gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın yaptı: Yaralılar var
Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım'
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararı sonrası Engin Altay haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Kemal Kılıçdaroğlu yine haddini aştı! Kaftancıoğlu kararı sonrası Başkan Erdoğan'a hakaret etti.
Düğünde elektrikler gitti! Damatlar karıştı!

Düğünde elektrikler gitti! Damatlar karıştı!

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Tiktok videosu olay oldu! Sevgilisinin babasının cenazesinde yaptığıyla ortalığı ayağa kaldırdı

Tiktok videosu olay oldu! Sevgilisinin babasının cenazesinde yaptığıyla ortalığı ayağa kaldırdı

Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi!

Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi!