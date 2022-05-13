Ozan Güven'in son hali şaşırttı!

Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası ile mahkemelik olan Ozan Güven, sessizliğe büründü. Aylar sonra ilk kez İstanbul'da görüntülenen Ozan Güven, verdiği kilolar ve sakallarını kesmesi ile dikkat çekti.

Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası ile açılan davada hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşan süren Ozan Güveni geçtiğimiz gün bir davetten çıkarken görüntülendi.



Basın mensupları ile sohbet eden Güven, Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri hakkında "Her zaman en iyisini yapıyor, saygı duymak lazım" dedi.



Dava süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Ozan Güven, "Mahkeme süreci devam ediyor. 9 Haziran 2022'de mahkememiz var" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.



