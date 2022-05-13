Olaylı ayrılıkta yeni detaylar!

İki ünlü şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, ikinci kez ihanet nedeniyle ilişkilerini sonlandırdı. İlişkilerine ikinci bir şans daha vermek isteyen İrem Derici ve Cem Belevi'nin ilişkisi hüsranla son buldu. İki gün önce sahneden eski sevgilisine gönderme yapan İrem Derici, gözyaşlarına hakim olamadı. Cem Belevi ise tüm iddiaları yalanlasa da ihanetle ilgili her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Magazin gündemine bugün yepyeni ve bomba gibi bir iddia düştü. İşte İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığının perde arkası!

İrem Derici ve Cem Belevi, 2011 yılından itibaren ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdürüyor. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ikinci kez ihanet nedeniyle yollarını olaylı bir şekilde ayırdı.



Cem Belevi'nin ünlü şarkıcıyı manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberleri ile magazin gündemi çalkalandı.



OLAYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME YAŞANDI!



Belevi iddiaları reddederken ihanetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



2. Sayfa programında bugün İrem Derici- Cem Belevi aşkı konuşuldu. Programda ihanete ilişkin yeni detaylara da değinildi.





İHANETİN PERDE ARKASI ANLATILDI!



Programda ihanetin perde arkası anlatıldı.



TORPİDODAN ÇAPKINLIK TELEFONU ÇIKIYOR!



İhanetle ilgili, "Öyle şeyler kulağımıza geliyor ki hayrete düşüyoruz. Bir kere ihanet yaşanıyor. İrem, Cem'i affederek en büyük hatayı yapıyor. Aracın torpidosundan çapkınlık cep telefonu ortaya çıkıyor. Ses kayıtları var, mesajlar var. 'Şu yaz takvimini doldurayım, İrem'i göndereceğim zaten' mesajını orada yakalıyor. "



"NERGİS İLE BERABERKEN İKİ ALT KOMŞUSU İLE DE…"



"İrem, Nergis adında oyuncu biriyle ilişkisini öğreniyor. İrem ve Nergis ile beraberken iki alt komşusu, güzeller güzeli bir kızla da berabermiş. Bu da yeni iddia. Düşünebiliyor musunuz İrem ocak ayından beri o apartmana girip çıkıyor.



"DİĞER KIZLARIN İREM'DEN HABERİ YOK MU?"



Hadi diyelim İrem diğer kızlardan habersiz, peki diğer kızların İrem'den haberi yok mu? Tabii ki var. "



"ALT KATTAKİ DE ESAS AŞKI KENDİSİ ZANNEDİYOR"



"Kızlardan birisi 'Hadi artık çok uzadı İrem'le ilişkin' diyor, bunun üzerine Cem de 'Yaz takvimi dolsun ondan sonra göndereceğim' cevabını veriyor. Cem o kızlara da 'Bizimki bir işbirliği, beraber görünüyoruz, sandığınız gibi bir şey yok' diyordur. Alt kattaki de esas aşkı kendisi zannediyor."



"İHANETE UĞRAMAYAN VAR MI HAYATTA?"



Programın konuklarından Ozon Orhon ise, "İhanete uğramayan var mı hayatta? İlk haberi görünce 'Öyle şey olur mu?' dedik, sonra ses kayıtları ortaya çıkınca şaşırdık. Tanımıyorum ama seviyorum İrem'i, o çılgınlığı hoşuma gidiyor. Gerçekten üzüldüm. Böyle şeylerin yaşanması hoş değil. İrem'in bir duruşu, başarılı, güzel şarkıları var. Kafasına takmasın bence, yolunna devam etsin. Karşısına daha çok aşklar çıkar." diye konuştu.





Ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı magazin kulislerinde yer aldı.



Cem Belevi bu iddiaları redderken İrem Derici 'ses kayıtları' var diye cevap verdi.



Dün konser veren İrem Derici, hem sahnede gözyaşlarına hakim olamadı, hem de hayranları aracılığıyla Cem Belevi'ye gönderme yaptı.



Kızgınlığı devam eden Derici, son olarak Instagram hesabından bir konser kesitini paylaştı.



İrem Derici 'Acemi Balık' şarkısının "Beni kalbimden vuranlar var ya" sözlerini söyledi.



Tam bu sırada seyircilerin bir kısmı bağırarak, "Allah belasını versin" dediği duyuldu. Konserin hemen başlarında ise İrem Derici gözyaşlarına hakim olamadı.



"O KAYBETTİ"



'Affeder mi Aşk Bizi' şarkısını okurken bir erkek hayranı Cem Belevi'yi kastederek "O kaybetti" diye bağırdı.



İREM DERİCİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI



Ünlü şarkıcı İrem Derici, şarkısını yarıda kesti. Şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamayınca orkestrasının yanına gitti.



Cem Belevi, sosyal medyadan kendisine sert mesajlar yazan eski sevgilisi İrem Derici için, "Herkes haddini bilsin" karşılığını verdi.



İrem Derici ile Cem Belevi arasındaki sular durulmuyor. Derici'nin, şarkıcının kendisini model Nergis Nesrullayeva ile aldattığını söylemesinden sonra başlayan gerginlik devam ediyor.



Belevi, eski sevgilisi Derici'nin, "Yaz sonu İrem'i şutlarım zaten... 'Şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı, sen seç?" diye yazdığı mesaj hakkında konuştu.



Okan Üniversitesi'nden 'En İyi Erkek Şarkıcı' ödülünü alan Belevi, "Dün mü başlamışım ben bu işe? Bu ödülleri neden alıyorum? Herkes haddini bilsin. Mağdur edebiyatı yapmasın" diyerek sert çıktı.



