. Mehmet Şef yerine bakın kim geldi!

Survivor All Star 2022'nin final yapacak olmasından hemen sonra yeni sezonu ile ekrana gelecek olan TV8'in sevilen yarışma programlarından olan MasterChef Türkiye'de büyük bir değişiklik yaşandı.Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye'den ayrılık haberi geldi. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda MasterChef'te olmayacağı öğrenildi.Acun Ilıcalı, Mehmet Şefin yerine gelecek isimle anlaşma sağladı. İddilara göre Acun Medya'nın görüştüğü isimler; Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen oldu.Şef Arda Türkmen, Acun Ilıcalı'dan gelen teklifi kabul etti. Arda Türkmen, MasterChef Türkiye 2022'de jüri koltuğunda oturacak.