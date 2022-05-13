. Mehmet Şef yerine bakın kim geldi!
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Beyaz Gazete
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Mehmet Şef yerine bakın kim geldi!

TV8'de ekrana getirilen MasterChef Türkiye'de yaşanan köklü değişiklik magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemde Acun Ilıcalı ile Mehmet Yalçınkaya arasında yaşanan "maaş" krizinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Yalçınkaya'nın MasterChef Türkiye'den ayrıldı.

Ekleme: 13.05.2022 - 10:49 Güncelleme: 13.05.2022 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Survivor All Star 2022'nin final yapacak olmasından hemen sonra yeni sezonu ile ekrana gelecek olan TV8'in sevilen yarışma programlarından olan MasterChef Türkiye'de büyük bir değişiklik yaşandı.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye'den ayrılık haberi geldi. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda MasterChef'te olmayacağı öğrenildi.

Mehmet Şef yerine bakın kim geldi!

Acun Ilıcalı, Mehmet Şefin yerine gelecek isimle anlaşma sağladı. İddilara göre Acun Medya'nın görüştüğü isimler; Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen oldu.

Şef Arda Türkmen, Acun Ilıcalı'dan gelen teklifi kabul etti. Arda Türkmen, MasterChef Türkiye 2022'de jüri koltuğunda oturacak.
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