İlaç firmasıyla mahkemelik oldu!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, migren hastalığı için seslendirdiği ve klibinde oynadığı eserini izinsiz kullanan ilaç firması ve ajansı mahkemeye verdi. “Migreni Bana Sor” isimli farkındalık projesi için özel yazılan “Bir de Bana Sor” isimli şarkı ve klibi için imzaladığı lisans sözleşmesi süresinden 9 ay sonra izinsiz kullanıldığını öne süren Simge Sağın, ilaç şirketi ve ajansa mali haklarının ihlal edildiği ve manevi haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle tazminat davası açtı.

nlü şarkıcı Simge Sağın, Taze Fikir İletişim Hizmetleri ajansı ile ajansta Novartis ilaç firması ile işbirliği ile gerçekleştirilen 'Migreni Bana Sor' isimli migren hastalığı farkındalık projesi kapsamında çalışma başlattı. Simge Sağın 'Bir de Bana Sor' isimli şarkıyı projeye özel olarak yazılan sözlerle seslendirmesi ve şarkının klibinde icracı sanatçı olarak 31 Ekim 2019 tarihli Migren Hastalığı Farkındalık Projesi Sanatçı Hizmet Sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında Simge Sağın, eser üzerindeki mali haklarını ve manevi hakları kullanma yetkisini Aralık 2019'dan bir yıl süreyle, Türkiye'de geçerli olarak, Novartis ve projeye ait mecralar dahil internet, sosyal medya mecraları ve sözleşmede yer alan diğer bazı mecralarla sınırlı şekilde, Novartis'e devredilmek üzere ajansa devretti.







ESER İZİN ALMAKSIZIN YAYINLANDI

Ancak eseri ilaç firması ve ajans bir yıllık lisans süresi içinde herhangi bir mecrada yayınlanmadı. Lisans süresi dolduktan 9 ay sonra, eser Simge Sağın'dan izin alınmaksızın projeye ait sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde Eylül 2021 tarihine kadar yayınlandı. Simge Sağın'ın ajansı uyarmasına rağmen eser günlerce yayında kaldı. Simge Sağın tarafından gönderilen ihtarnamelere Novartis bir cevap vermez iken ajans da olumsuz cevap verdi.







İHLAL EDİLDİ

Simge Sağın eserin lisans süresinden sonra kullanımı konusunda bir anlaşma olmamasına ve herhangi bir izin veya lisans verilmemiş olmasına rağmen, ses ve görüntüsünün çeşitli mecralarda yayınlanarak kullanılması üzerine avukatı Eda Salman aracılığıyla Fikir ve Sanat Eserleri kapsamındaki mali ve manevi haklarını ihlal edildiğini belirterek dava açtı. Simge Sağın'ın yapımcısı ve menajeriyle aralarında bulunan sözleşmeler gereği, klip dönemleri, herhangi bir reklamda yer alma dönemleri, yüzünün ve sesinin herhangi bir içerikte yer alma zamanları hesaplandığını belirten avukat Eda Salman dilekçesinde, sanatçını çıkış yapacağı albümleri, single'ları, yer alacağı klipleri, reklamların zamanları, belirli stratejiler güdülerek ince ince hesaplandığını belirtti.



SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Simge Sağın'ın sosyal sorumluluk projesi olarak değerIendirip reklam bedellerinin çok altında, sembolik bir ücret karşılığında imzaladığını kabul ettiği belirtildi. Sözleşme konusu lisans tarihlerine uyulmaması nedeniyle Simge Sağın'ın sözleşmeyi belirlenen şartlarda kabul etme amacının ortadan kalması sonu zarara uğradığının yer aldığı dilekçede avukat Eda Salman, ödenecek bedelin, sanatçının rayiç reklam bedelleri esas alınarak hesaplanması gerektiğini belirtti.





MANEVİ TAZMİNAT TALEBİMİZ VARDIR

Simge Sağın'ın izinsiz şekilde ses ve görüntüsünün kullanılması nedeniyle profesyonel hayatındaki işleyişinin bozulduğunun yer aldığı dilekçede ajans ve ilaç firmasının 20 bin TL manevi tazminat ödemesi istendi. Simge Sağın'ın talepte bulunacağı maddi tazminat bedelinin ise 2 buçuk milyon TL'yi bulabileceği öğrenildi.





