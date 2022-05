Berfu Yenenler'in Eser Yenenler itirafı!

Şimdilerde 'Çok Güzel Hareketler 2' programında sunuculuk yapan Eser Yenenler'ın fazla kilolarıyla başı dertte. Oğulları Kuzey ve Mete doğduktan sonra 15 kilo aldığını söyleyen ünlü oyuncu, zayıflamak için birçok farklı yönteme başvurdu ama henüz başarılı olamadı. "Çocuklarım babasına çekti" şeklinde esprili bir açıklama yapan Berfu Yenenler de eşinin kilo problemi hakkında konuştu.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Denebunu Awards 2021 ödülleri, önceki gün Gürgen Öz’ün sunumuyla sahiplerini buldu. Influencer kategorilerinde Yasemin Şefkatli Tatlıses, Rachel Araz Kiresepi, Berfu Yenenler ve Pelin Akil Altan ödüle layık görüldü.



"ARTIK KÜFÜRE DOYDUK"



Ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen Gürgen Öz, artık drama oynamak istediğini belirterek, "Komedyen kimliğimi çok seviyorum fakat beni tatmin eden bir iş gelmiyor ne yazık ki. Biraz sıkıntılıyız o kunuda. Ya şive komedisi ya da belaltı komedi filmleri oluyor, onu da ben sevmiyorum ve komik bulmuyorum. Artık küfüre doyduk" sözleriyle sitemini dile getirdi.



"FAHRİYE EVCEN'E BENZETİLMEKTEN GURUR DUYARIM"



Pelin Akil, tören öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yakın zamanda bir müzikal projesinde yer alacağını açıklayan oyuncu, "Birçok müzikal projesinde yer aldım ama bu çok anlamlı bir proje olacak. Detayları ilerleyen günlerde açıklanır" dedi.



Meslektaşı Fahriye Evcen ile benzerliğinin haber olmasıyla ilgili konuşan 36 yaşındaki güzel, "Fahriye Evcen'e benzetilmekten gurur duyarım. Çok beğendiğim bir isim kendisi" ifadelerini kullandı.



"ESER GECE UYANIP, YEMEK YİYOR"



Usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmeni olduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' projesinde şöhreti yakalayan Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015 4'üncüsü Berfu Yıldız, Haziran 2019'da nikâh masasına oturmuştu. Oğulları Kuzey Ekim 2019'da, Mete de 2021'de dünyaya gelmişti. İkili, sosyal medyada yayınladıkları eğlenceli videolarla adlarından sıkça söz ettiriyor.



Ödüllendirilen isimler arasında yer alan Berfu Yenenler, çocuklarının babalarına çektiğini söyledi. 27 yaşındaki oyuncu, "Çocuklar sürekli bir şeyler yiyor, aynı babaları. 'Evde diyet yapıyorum' diye geçiniyor, gece kalkıp yemek yiyor. Sabah başlıyor, akşam diyetini bırakıyor" şeklinde konuştu.



Yakın zamanda dijital platformda bir dizi projesinde yer alacağını söyleyen Berfu Yenenler, "Eser'le birlikte rol alacağımız bir dizi projesi olacak. Onun heyecanı var şu an" açıklamasını yaptı.



"ZAYIFLAMAK İÇİN HER YOLU DENEDİM"



Eser Yenenler, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, "27 yıldır diyeteyim" açıklamasıyla gündeme gelmişti. "Zayıflamak için her yolu denedim" diyen oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:



Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra aldığım 15 kilo var, onu kesin vereceğim. Doktor kontrolünde tok tutma hissi veren bir iğne yaptırdım, vücudum alerji yaptı. Tokluk hormonuna karşı alerjim varmış. Şimdi ben o açlığı yönetmeye çalışacağım. Çok iştahlı biri değilim. Sistemi ortaokul yıllarında bozdum. 95 kilodan 75 kiloya düştüm. Bu yıl 27'nci yılım diyette. Bana ‘Şu kadar yiyeceksin’ dendiğinde kısıtlandığımı hissediyorum. Şimdi yeni bir şey deniyorum, iyi gidiyor.