. Arzu Sabancı'nın balık ekmek paylaşımı tepki topladı!
  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arzu Sabancı'nın balık ekmek paylaşımı tepki topladı!

Sosyetenin ünlü ismi Arzu Sabancı, yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü.

Ekleme: 13.05.2022 - 21:00 Güncelleme: 13.05.2022 - 21:01 / Editör: Ozge Selin
Sabancı ailesinden Ömer Sabancı'nın eşi, magazinde çok konuşulan Hacı ve Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın sosyal medya paylaşımı tepki gördü.

Daha önce pandemi döneminde boğaz manzaralı evinden "Evde kal" paylaşımı yapan ve tepki gören Arzu Sabancı bu sefer de balık ekmek paylaşımı ile gündemde.

'Balık ekmek nereden buluruz acaba?'
Arzu Sabancı bu sefer Boğaz'da teknesinden çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

Eminönü'nden geçerken yatından fotoğraf çekip "Balık ekmek ne güzel kokuyor. Nereden buluruz acaba?" diye yazdı.

Arzu Sabancı'nın bu paylaşımı hem esprilere hem de tepkiye neden oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM'de konuşuyor.
Emine Erdoğan GETAT uygulamalarını işaret etti: Türkiye'nin cazibe merkezi olacağına eminim
MSB'den acı haber! Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası.
ABD ve Rusya arasında dikkat çeken temas! Savunma bakanları Austin ve Şoygu görüştü.
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temas! NATO Genel Sekreteri ile telefonda görüştü.
İsrail çark etti! Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebru Akile'nin öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama
MSB: 52 terörist öldürüldü
CHP'li belediyeler DHKP-C'nin sponsoru oldu! Soruşturmada DHKP-C itirafçılarından şok ifadeler!
Bozdağ: Ana muhalefetin yargıyı tehdit etmesi kabul edilemez
Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Ağrı Dağı'nda 80 gün süren operasyon! 'Ölmek istemiyorsanız dışarı gelin'
'İBB Sultan' kim? Mahkemeden dikkat çeken İBB kararı! O kayıtlar tek tek incelenecek
Çataklı: 15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiği haberleri uydurma
Nureddin Nebati: Alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız!
Yunan basını: Erdoğan'ın rakipleri için işler iyi gitmiyor
Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna tepki: Kaos planı boşa çıktı
Ukrayna askerleri Rusları pusuya düşürdü!
İBB'den yeni skandal! İSKİ'ye ait su borusu patladı!
Katledilen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin cenazesinde skandal!
Düğünde elektrikler gitti! Damatlar karıştı!

Düğünde elektrikler gitti! Damatlar karıştı!

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Tiktok videosu olay oldu! Sevgilisinin babasının cenazesinde yaptığıyla ortalığı ayağa kaldırdı

Tiktok videosu olay oldu! Sevgilisinin babasının cenazesinde yaptığıyla ortalığı ayağa kaldırdı

Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi!

Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi!