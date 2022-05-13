. Aleyna'dan Demet Akalın'a olay yanıt!
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Aleyna'dan Demet Akalın'a olay yanıt!

Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın kendisine gönderme yapmasını pas geçmedi. Genç şarkıcı Demet Akalın'a yanıt verince ortalık karıştı. Aleyna Tilki aldığı yanıttan sonra "Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim" deyince olay oldu.

Ekleme: 13.05.2022 - 09:47 Güncelleme: 13.05.2022 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Trabzon’daki şampiyonluk kutlamalarında Demet Akalın’ın ‘Kulüp’ şarkısıyla eğlenen taraftarların videosu dünyada ses getirmişti. FIFA da bu görüntüleri paylaşmıştı. Akalın, “Telif iste” diyen takipçisine, “Adamlar beni dünya starı yapacak! Aleyna (Tilki) duymasın. Hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA’dayım. Neymiş? Önemli olan don değil, şarkıymış” cevabını vermişti.

Aleyna Tilki bu konuda yaptığı yorumla gündeme bomba gibi düştü. Genç şarkıcı "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler spotify GLOBAL’in sayfasından ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok" diyerek eski dostluğun bittiğini söyledi.

"TEK RAKİBİN MUSTAFA TOPALOĞLU"

Demet Akalın ise bu yanıt sonrası Tilki'ye "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı. Sakin ol şampiyon Fifa’ya söyleriz seni de paylaşır" dedi.

Aleyna Tilki bu yanıtı da pas geçmedi ve Akalın'a "Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa, yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum. Gençlere yol açmak yerine onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim" dedi.

ÜNER'DEN ALEYNA İLE EDİS'E DESTEK

Akalın'ın bu çıkışına sürpriz bir isim dahil oldu. Besteleriyle adından söz ettiren Ersay Üner, Aleyna Tilki ve Edis'i savunduğu sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Edis ve Aleyna… İkisi de 20'li yaşlarında ülkelerinde birçok başarıya imza atmışlar. İsteseler buradaki kariyerleriyle yetinip evler, arabalar alıp keyfine sürecek donanıma sahipler. Onlar ne yapıyor? Her şeylerini riske atıp kendilerine ve işlerine yatırım yapıyor. Hayalleri peşinde zaman ve emek harcıyorlar. Eleştiri tabi ki olacak ama üslup ve saygı önemli. Ben ikisine de saygı duyuyor ve şans diliyorum. Cesaretlerinden dolayı da kutluyorum.

"NANKÖRLÜK MÜ YOK CANIM!"

Üner'in bu sözlerinin ardından Demet Akalın'dan olay bir paylaşım geldi. Lüks bir otomobil fotoğrafı paylaşan şarkıcı, "Bazısının kapısına çektik ama sonunda düşman oldu. Nankörlük mü yok canım!" dedi.

Ardından hayat arkadaşı Okan Kurt'la fotoğrafını paylaşan Akalın, bu kareye; "Bir kere de bilme. Koca sözü dinleyeceksin. İnsan sarrafısın vallahi minik" notunu düştü.

50 yaşındaki Demet Akalın, sonrasında da gündem olan 'Kulüp' şarkısını, Instagram hesabından "Bazen sen oturursun. Kalp işte temiz olunca dünya seni konuşur" notuyla yayınladı.

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın, 10 yıllık işbirliğinin ardından Ersay Üner ile olaylı şekilde yollarını ayırmıştı. İşbirliğini bitiren tarafın kendisi olduğunu açıklayan Üner, son dönemde hem işle ilgili hem de kişisel bazı önemli sorunlar yaşadıklarını anlatmıştı.

Ünlü isim, “Sağda solda ‘Demet Akalın, Ersay’ı hayatından çıkardı’ gibi laflar duyuyorum. Öyle bir şey yok. Demet beni değil, ben onu hayatımdan çıkardım. Çok uzun yıllar birlikte çalıştık ama son dönemde aramızdaki enerji bozuldu. 25 gün önce de hem iş hem de kişisel anlamda birtakım ciddi sorunlar yaşadık. Demet’i çok samimiyetsiz bulduğum için artık onunla çalışmak istemiyorum. Aramızda dostluk olduğunu sanıyordum ama yanılmışım. İlişkimiz sadece iş boyutundaymış. Daha önce dışarıdan pek çok tatsız şey duymuş, ama ‘Biz arkadaşız, olmaz öyle şey’ deyip kulak asmamıştım. Meğer söylenenlerin hepsi doğruymuş. Bunların ne olduğunu tek tek söylersem, olay çıkar. O yüzden konuşmak istemiyorum. Ama kendisi çıkıp da benim hakkımda konuşursa, o zaman her şeyi açıklarım" demişti.

BARIŞMA HEDİYESİ CİP

Tüm bu yaşananların ardından Akalın ile Üner birkaç ay sonra yeniden barışmıştı. Ünlü şarkıcı, 'İki Kelime', 'Umutsuz Vaka', 'Helal Olsun', 'Bebek', 'Dans Et' ve 'Mucize' gibi hit şarkılarına imza atan Üner'e barışma hediyesi olarak 2011 model bir cip almıştı.

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