. Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün evleniyor!
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Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün evleniyor!

Bir dönemin çocuk oyuncularından Yağmur Ün müjdeli haberi verdi. Yıllar içindeki değişimi ile ilgi odağı olan Alemin Kıralı'nın Ahsen'i sosyal medyaya damga vurdu.

Ekleme: 13.05.2022 - 17:21 Güncelleme: 13.05.2022 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün geçen yıllarda güzelliğine güzellik kattı.

Bir dönemin çocuk oyuncularından Yağmur Ün son hali ile sosyal medyaya damga vurdu.

Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Yağmur Ün paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

İşte dekolteli seçimleri ile dikkatleri üzerine çeken Yağmur Ün'ün son hali...

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün verdiği dekolteli pozları ile adından söz ettiriyor.

26 yaşındaki Yağmur Ün değişimi ile kendine hayran bıraktı.

Genç oyuncu Yağmur Ün'ün Instagram hallerine 'Tam bir afet oldu', 'Bu nasıl güzellik' yorumları yağdı.

Bir dönemin çocuk oyuncularından Yağmur Ün müjdeli haberi verdi.

26 yaşındaki Yağmur Ün son olarak doktor sevgilisinden aldığı evlilik teklifine 'Evet' yanıtını verdiğini sosyal medyadan paylaştığı aşk pozu ile duyurdu.

"Evet" cevabını aldıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan doktor Doğaç, "Aldığım en güzel 'evet' idi. Umarım bana bir ömür katlanabilirsin. Bana 'evet' dedinin İngilizcesi neydi şeyh said yes gibi bir şeydi" diyerek eğlenceli bir paylaşım yaptı.

Genç oyuncunun sevgilisi ile aşk pozlarına beğeni yağdı.
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