Yeni yaşını böyle kutladı!

Ünlü oyuncu Aslı Enver 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde Mine karakterine hayat vermişti. Diziyle yıldızı parlayan Enver, son günlerin başarılı kadın oyuncuları arasına girmeyi başardı.Ünlü şarkıcı Murat Boz ile uzun süren ilşkilerini noktalayan Aslı Enver aradığı aşkı iş insanı Önder Öztarhan'da bulmuştu.Evlenmesi beklenenen Önder ile Enver çiftinden geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti.Ünlü çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi. Mutluluğu bir türlü bulamayan Enver, yeni yaşını yaptığı paylaşımla kutladı. Güzel oyuncuya herkes aynı şeyi söyledi. İşte ayrıntılar...

Aslı Enver, dün ise yeni yaşına girdi. Güzel oyuncu sosyal medya sayfasından yeni yaş paylaşımı yaptı.



ELLERDE ÇİÇEKLER DİLLERDE DUALAR

Ünlü oyuncu bebeğine kavuşmak için gün sayıyor... İthal kutlama değil Anadolu geleneği!

Demet Evgar, Anneler Günü'nde evinin bahçesinde ‘anneliğe geçiş kutlaması' yaptı. Son yıllarda moda olan ‘baby shower' yerine geçmişi çok uzun yıllar öncesine dayanan bir ritüeli tercih eden ünlü oyuncuyu yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Bir çember oluşturarak yere oturan kadınlar ellerinde çiçekler, dillerinde dualarla; dünyaya gelecek olan bebeği neşe içinde çağırdı. Arkadaşları Evgar'a satın aldıkları değil, kendi elleriyle ürettikleri hediyeleri verdi.



ANALIĞI, YARATIMI ONURLANDIRDIK

Ünlü oyuncu bebeğine kavuşmak için gün sayıyor... İthal kutlama değil Anadolu geleneği!

Demet Evgar bu ritüelin “anneliği ve doğurganlığı onurlandıran kadim bir Anadolu geleneği” olduğunu, ABD'den ithal baby shower yerine Anadolu'da yüzyıllardır yapılan bu geleneği yaşatmayı tercih ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu, yapılan kutlamadan fotoğrafları sosyal medya hesabında da paylaştı ve altına şöyle yazdı: “Analığı, yaratımı; Mavi ile, kız kardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsun.”









