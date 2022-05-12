. Yavuz Bingöl'ün annesi yoğun bakımda!
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Yavuz Bingöl'ün annesi yoğun bakımda!

Uzun süredir Alzheimer tedavisi gören Yavuz Bingöl’ün annesi Şahsenem Bacı, solunum yetmezliğinden dolayı hastaneye kaldırıldı. Halk ozanı Şahsenem Bacı’nın tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tutulduğu bilgisine ulaşıldı.

Ekleme: 12.05.2022 - 09:55 Güncelleme: 12.05.2022 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Yaklaşık bir yıldır Alzheimer tedavisi gören Şahsenem Bacı, önceki gece solunum yetmezliği nedeniyle Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldı.

79 yaşındaki usta sanatçının durumunun stabil olduğu öğrenilirken, sevenlerinin tedirgin bekleyişi sürüyor.

Türkiye’nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı, binden fazla şiiri ve 150 türküsüyle bir döneme damga vurmuştu.

Yavuz Bingöl'ün annesi yoğun bakımda!

Sanatçı, oğlu Yavuz Bingöl’le birlikte albümlere imza atmıştı.

Yavuz Bingöl, katıldığı programda annesinin durumunu anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı.

Annesinin Alzheimer hastası olduğunu ve artık saz çalmayı unuttuğunu belirten sanatçı, "Bu çok duygusal bir hastalık. Onu sağlıklı olarak görünce çok duygulandım. En son beni unuttu" ifadelerini kullanmıştı.
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