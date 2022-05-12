. Meryem Uzerli Türk yanını konuşturdu!
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Meryem Uzerli Türk yanını konuşturdu!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Meryem Uzerli, 6,9 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, Türk yanını konuşturdu. Doğup büyüdüğü Berlin'de bir kafe açan güzel oyuncu, müşterilerden sadece Euro değil Türk parası da kabul etmeye başladı. Meryem Uzerli gönülleri fethetti. Güzey oyuncunun bu kararı 'Alkışlık hareket' olarak yorumlandı.

Ekleme: 12.05.2022 - 10:41 Güncelleme: 12.05.2022 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Meryem Uzerli, Türk yanını konuşturdu. Doğup büyüdüğü Berlin'de bir kafe açan güzel oyuncu, müşterilerden sadece Euro değil Türk parası da kabul etmeye başladı.

Annesi Alman, babası Türk olan Meryem Uzerli, şöhreti yakaladığı ülkemize olan vefasını yine gösterdi.

Her fırsatta Türkiye ve Türk insanına övgüler yağdıran güzel oyuncu, 2020 yılında doğup büyüdüğü Berlin'de 'Nosh Nosh' isimli bir kafe açmıştı.

Mekanı Türk hayranlarıyla dolup taşan Meryem Uzerli, ilginç bir karar aldı.

Güzel oyuncu, Türkiye'den gelen konuklarının sık sık Türk Lirası ile ödeme yapmak istediğini görünce TL ile ödemeyi kabul etmeye başladı.

TÜRK PARASINA DEĞER VERİYOR

Almanya'daki birçok mekanın aksine sadece Euro değil TL ile de ödeme kabul eden güzel oyuncunun Türk müşterilerine de sürekli indirim yaptığı söyleniyor.

Bu arada reklam ve film, dizi ücretlerini daha önce Euro ya da dolar olarak belirleyen Meryem Uzerli, 2020 yılından beri de Türkiye'deki anlaşmalarını Türk Lirası üzerinden yapmayı tercih ediyor...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor.

Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor.

Meryem Uzerli, 6,9 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, katıldığı bir ödül töreninde hayranlarını heyecanlandıran açıklamada bulunmuştu.

"Acun Ilıcalı ile bir görüşmemiz oldu. Kendisi yakın arkadaşım. Birlikte bir projede yer alabiliriz" açıklamasını yapmıştı.

Meryem Uzerli'nin sözleri 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' programında jüri mi olacak sorularını akıllara getirmişti.

Öte yandan törene giydiği derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile damga vuran Meryem Uzerli pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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