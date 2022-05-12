. Merve Oflaz'dan Survivor itirafı!
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Merve Oflaz'dan Survivor itirafı!

2008 yılında katıldığı Survivor yarışmasında şampiyon olarak, bugüne kadar yarışmada tek kadın şampiyon olma başarısını gösteren Merve Oflaz flaş açıklamalarda bulundu. Youtube'da katıldığı bir programda gelen soruları yanıtlayan Merve Oflaz, Survivor'a ikinci gidişinde kendisine mobbing yapıldığını belirtti.

Ekleme: 12.05.2022 - 22:53 Güncelleme: 12.05.2022 - 22:54 / Editör: Ozge Selin
2010 yılında yayınlanan 'Survivor Kızlar Erkekler'in şampiyonu olarak, Survivor Türkiye tarihinin ilk ve tek kadın şampiyonu olma unvanını elinde bulunduran Merve Oflaz, yarışma sonrası oyunculuk kariyerine adım attı.

Drama ve diksiyon eğitimi alan Oflaz, 2011'de dönemin en çok konuşulan dizisi 'Muhteşem Yüzyıl'da 'Ayşe Hatun' rolünü canlandırdı, ardından 'Kalbim 4 Mevsim', 'Not Defteri' ve 'Güzel Köylü' dizilerinde rol aldı.

2015'te 'All-Star' ile yeniden Survivor deneyimi yaşayan ve 7'nci haftada adaya veda eden 33 yaşındaki güzel, 'Eve Dönüş' ve 'Rengarenk' dizilerinde oynadıktan sonra Kanal D'nin fenomen yapımı 'Arka Sokaklar'da 2017-2021 yılları arasında 'Bahar Komiser' karakterine hayat verdi.

Eski Survivor şampiyonu Merve Oflaz, Survivor yarışmasıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar Survivor'da tek kadın şampiyon olma başarısını gösteren Merve Oflaz, gelen sorular sonrasında samimi açıklamalara yer verdi. İkinci Survivor'a gidişinde diğer yarışmacıların Oflaz'a "Sen nasıl Survivor şampiyonu oldun?" dediği ortaya çıktı.

TEK KADIN ŞAMPİYON

2008 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Merve Oflaz, finalde İhsan Tarkan ile mücadele ederek Survivor şampiyonu olma başarısını gösterdi. Merve Oflaz'ın şampiyon olmasının ardından bugüne kadar başka hiç bir kadın yarışmacı Survivor'da şampiyon olamadı.

ADADA YEMEK ARAKLADIĞIM OLMUŞTUR

Merve Oflaz, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un ''Bize Kaldı'' adlı Youtube kanalında yaptığı bir itiraf ile büyük şaşkınlık yarattı. "Hiç yemek çalıyor muydunuz?" sorusuna yanıt veren Oflaz, "Arada bir aşırdığım olmuştur" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ GİDİŞİMDE MOBBİNGE UĞRADIM"

Merve Oflaz, 2015 yılında Survivor'a ikinci kez katıldığı sırada yarışmacılarla pek iyi anlaşamadığını ve sporcu kadın yarışmacıların kendisine "Sen nasıl Survivor birincisi oldun?" tarzında eleştiriler yaparak psikolojik baskılar yaptığını dile getirdi. "İkinci gidişim adeta faciaydı. Bana diğer yarışmacılar tarafından mobbing yapıldı" diyen Merve Oflaz, açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.
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