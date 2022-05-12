. Mehmet Ali Erbil sahnede 'Sana değdirmedim' demişti! Melike Öcalan çileden çıktı: Bir daha yan yana gelmek istemiyorum
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Beyaz Gazete
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Mehmet Ali Erbil sahnede 'Sana değdirmedim' demişti! Melike Öcalan çileden çıktı: Bir daha yan yana gelmek istemiyorum

Mehmet Ali Erbil'in 'sana değdiremedim' sözleri Melike Öcalan'ı çileden çıkardı. Sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde Mehmet Ali Erbil'in söyledikleriyle şoka giren Melike Öcalan'dan açıklama geldi. Erbil'in "elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözleri karşısında sinirlenen Melike Öcalan sosyal medya hesabından bakın neler söyledi.

Ekleme: 12.05.2022 - 13:29 Güncelleme: 12.05.2022 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Ali Erbil'in 'sana değdiremedim' sözleri Melike Öcalan'ı çiledençıkardı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir ödül törenine katıldı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil'in, sahnede herkesin içinde gecesinin sunucusu Melike Öcalan'a söyledikleri sosyal emdyada gündem oldu.

"SANA DEĞDİREMEDİM"
Erbil, programın sunucusu Melike Öcalan'a yönelerek, "Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." ifadelerini kullandı. Bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Melike Öcalan, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı:

Mehmet Ali Erbil sahnede 'Sana değdirmedim' demişti! Melike Öcalan çileden çıktı: Bir daha yan yana gelmek istemiyorum

"İKİ GÜNDÜR ETKİSİNDEYİM"
"İki gündür olayın etkisinden çıkamıyorum. Böyle bir şeyle anılmak can sıkıcı bir şey açıkcası. Ne diyebilirim ki üzücü bir şey. Sahnede neye uğradığımı şaşırdım ben toparlamasam konu farklı bir yerlere gidecekti biraz sakin kalmaya başladım.

"ERKEK ELİ DEĞMEDEN DE OLUYOR"
Mhmet Ali Erbil okumuş bir insan bir kadının başarısıyla bir yerlere gelmesine şaşırması çok üzücü. Bir erkeğin elinin değmeden bir kadının başarılı olmasına şaşırdı.

"BİR DAHA YAN YANA GELMEK İSTEMİYORUM"
"Şaka dediğiniz komik olur bu komik değildi. Burada terazinin kantarı baya bir kaçmış. Profesyonel olarak işimi yaparım ben ama bir daha Mehmet Ali Erbil'le yan yana gelmek istemem."

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