. Mehmet Ali Erbil sahnede 'Sana değdirmedim' demişti! Melike Öcalan çileden çıktı: Bir daha yan yana gelmek istemiyorum

Mehmet Ali Erbil'in 'sana değdiremedim' sözleri Melike Öcalan'ı çiledençıkardı.Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir ödül törenine katıldı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil'in, sahnede herkesin içinde gecesinin sunucusu Melike Öcalan'a söyledikleri sosyal emdyada gündem oldu."SANA DEĞDİREMEDİM"Erbil, programın sunucusu Melike Öcalan'a yönelerek, "Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." ifadelerini kullandı. Bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Melike Öcalan, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı:"İKİ GÜNDÜR ETKİSİNDEYİM""İki gündür olayın etkisinden çıkamıyorum. Böyle bir şeyle anılmak can sıkıcı bir şey açıkcası. Ne diyebilirim ki üzücü bir şey. Sahnede neye uğradığımı şaşırdım ben toparlamasam konu farklı bir yerlere gidecekti biraz sakin kalmaya başladım."ERKEK ELİ DEĞMEDEN DE OLUYOR"Mhmet Ali Erbil okumuş bir insan bir kadının başarısıyla bir yerlere gelmesine şaşırması çok üzücü. Bir erkeğin elinin değmeden bir kadının başarılı olmasına şaşırdı."BİR DAHA YAN YANA GELMEK İSTEMİYORUM""Şaka dediğiniz komik olur bu komik değildi. Burada terazinin kantarı baya bir kaçmış. Profesyonel olarak işimi yaparım ben ama bir daha Mehmet Ali Erbil'le yan yana gelmek istemem."