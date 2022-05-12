. MasterChef'te Mehmet Şef'in yerine yeni jüri Arda Türkmen oluyor!
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MasterChef'te Mehmet Şef'in yerine yeni jüri Arda Türkmen oluyor!

MasterChef jürisinden ayrılan Mehmet Yalçınkaya, koltuğunu Arda Türkmen'e devrediyor.

Ekleme: 12.05.2022 - 17:44 Güncelleme: 12.05.2022 - 17:44 / Editör: Ozge Selin
Survivor'ın hemen ardından TV8 ekranlarında başlaması beklenen MasterChef Türkiye, 2022 sezonunda büyük bir değişiklik yaşanıyor.

Üç sezondur jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile yola devam eden MasterChef'te ayrılık var.

Şef Mehmet Yalçınkaya, yeni sezonda MasterChef jürisinde yer almayacak.

MasterChef'te yeni jüri kim olacak merak konusu olurken, Mehmet Şef'in yerini dolduracak isim ortaya çıktı.

Arda Türkmen geliyor
Mehmet Şef'in yerine kim gelecek çalışmalarına başlayan Acun Ilıcalı, adayını belirledi.

İddilara göre Acun Medya’nın görüştüğü isimler; Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen oldu.

Uzun yıllardır ekranlarda olan tecrübeli Şef Arda Türkmen, 2022 MasterChef sezonunda jüri koltuğunda oturmayı kabul etti.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak Arda Türkmen'in sevenleri sosyal medyada sevinçlerini dile getirdi.
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