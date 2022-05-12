. Kourtney Kardashian ağlama krizine girdi!
  • USD: 15,35 - 15,38
  • EURO: 16,04 - 16,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kourtney Kardashian ağlama krizine girdi!

Kourtney Kardashian, Travis Barker'ın verdiği 1 milyon dolarlık (yaklaşık 15 milyon liralık) nişan yüzüğünün üstüne bastığını ve kırdığını açıkladı. Kardashian yıldızı, olayı "muhtemelen hayatım boyunca yaptığım en kötü şeylerden biri" olarak niteledi.

Ekleme: 12.05.2022 - 22:48 Güncelleme: 12.05.2022 - 22:50 / Editör: Ozge Selin
"The Kardashians" şovunun, perşembe günkü bölümünde Kourtney Kardashian yaşadığı son olayı anlatırken dikkat çekti. Kardashian, Travis Barker'ın verdiği 1 milyon dolarlık (yaklaşık 15 milyon liralık) nişan yüzüğünün üstüne bastığını ve kırdığını açıkladı.

Yeni bölümden bir sahnede Kris Jenner, Kourtney'nin devasa Lorraine Schwartz tasarımı yüzüğünü takmadığını fark etti. Kardashian yıldızı, olayı "muhtemelen hayatım boyunca yaptığım en kötü şeylerden biri" olarak niteleyerek yaşananları anlattı:

"Yerde katlanmış sweatshirtlerimle oturuyordum. Yüzüğü çıkardım ve güvenli olacağını düşünerek yanıma yere koydum. Dolabımdan bir şey almam gerekiyordu ve ayağa kalktığımda yüzüğe bastım. Saatlerce histerik bir şekilde ağladım ve sonra Travis'i aradım. 'Gerçekten çok kötü bir şey yaptım' dedim."

Kourtney Kardashian, "Bu, hayatımda sahip olduğum en güzel şey ve bunu nasıl yapabildim?" diye pişmanlığını dile getirdi. Blink-182 davulcusu Lorraine Schwartz yüzüğün tasarımında büyük rol oynamıştı. Rock'çı, Ekim 2021'de Kaliforniya, Montecito'daki sahilde güller ve mumlar eşliğinde sevgilisine evlenme teklif etmişti.
Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten Kaftancıoğlu değerlendirmesi: 'Bana göre doğru karar'
Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım'
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararı sonrası Engin Altay haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Kemal Kılıçdaroğlu yine haddini aştı! Kaftancıoğlu kararı sonrası Başkan Erdoğan'a hakaret etti.
Nevşin Mengü başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı hedef aldı
MSB: Hain saldırı sonucu bir asker şehit oldu
Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi kabul edildi
Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu’na bombalı saldırı!
Oyuncu Ümit Erdim'den Kaftancıoğlu'nu savunanlara sert tepki: Sorsan 'vatanı seviyoruz' derler
HDP Canan Kaftancıoğlu'na arka çıktı
Ukrayna'da Bayraktar rüzgarı: Türk insansız hava aracının ismi bu kez bir radyoya verildi
AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Karkamış'a havan saldırısı: Dört asker ve bir sivil yaralandı
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: 'Mansur Yavaş şu anda diyet ödüyor'
Casusluktan yargılanan Metin Gürcan hakkında bir karar daha!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısını böyle tiye aldılar! 'Otobüsle gelmesinler yolda kalırlar'
Yargıtay Canan Kaftancıoğlu'nun cezalarını onadı! Siyasi yasak ve hapis cezası...
HDP'nin kapatılma davasında flaş gelişme!
Fransızlar ülkelerini terk ediyor! 'Bu ülkede yaşanmaz'
Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı! Tüm milletvekillerini İstanbul Parti binasına çağırdı...
Düğünde elektrikler gitti! Damatlar karıştı!

Düğünde elektrikler gitti! Damatlar karıştı!

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Tiktok videosu olay oldu! Sevgilisinin babasının cenazesinde yaptığıyla ortalığı ayağa kaldırdı

Tiktok videosu olay oldu! Sevgilisinin babasının cenazesinde yaptığıyla ortalığı ayağa kaldırdı

Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi!

Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi!