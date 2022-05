İrem Derici 'sefil, çeyrek popçu' demişti... Cem Belevi'den olay yanıt!

İrem Derici ile Cem Belevi arasındaki sular durulmuyor. Şarkıcı çift, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Daha önce ihanet nedeniyle ayrılan çiftin, yine ihanet nedeniyle yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi, manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberi magazin kulislerinde çalkalamıştı. Yaşananların ardından Derici, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" deyince Belevi, "Onu asla aldatmadım" dedi. Cem Belevi, sosyal medyadan kendisine sert mesajlar yazan eski sevgilisi İrem Derici için, "Herkes haddini bilsin" karşılığını verdi

Cem Belevi, sosyal medyadan kendisine sert mesajlar yazan eski sevgilisi İrem Derici için, "Herkes haddini bilsin" karşılığını verdi.



İrem Derici ile Cem Belevi arasındaki sular durulmuyor. Derici'nin, şarkıcının kendisini model Nergis Nesrullayeva ile aldattığını söylemesinden sonra başlayan gerginlik devam ediyor.



Belevi, eski sevgilisi Derici'nin, "Yaz sonu İrem'i şutlarım zaten... 'Şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı, sen seç?" diye yazdığı mesaj hakkında konuştu.



Okan Üniversitesi'nden 'En İyi Erkek Şarkıcı' ödülünü alan Belevi, "Dün mü başlamışım ben bu işe? Bu ödülleri neden alıyorum? Herkes haddini bilsin. Mağdur edebiyatı yapmasın" diyerek sert çıktı.



Şarkıcı, "Aldattığınız doğru mu?" sorusuna ise, "Herkes kendi duruşuna baksın. Davranışına baksın" cevabını verdi.



CİHANGİR'DE EFKAR DAĞITTI



Olaylı bir şekilde ikinci kez ayrılan Cem Belevi-İrem Derici ikilisinden Derici, yaşadıklarının ardından soluğu efkar dağıtmak için Cihangir'de bir mekanda aldı.



Gece geç saatlere kadar şarkı söyleyip eski sevgilisine gönderme yapan ünlü şarkıcı, çıkışta gazetecilere görüntü vermemek için mekan çalışanlarını seferber etti. Mekanın arka kapısına çağrılan taksi kapıya sıfır yanaştırıldı. Şarkıcı, kendisini bir süre bekleyen taksiye binerek evinin yolunu tuttu.



NE OLMUŞTU?



İki ünlü şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, bir süredir ilişki yaşıyordu.



Ünlü çift, ihanet nedeniyle geçtiğimiz aylarda ayrılmış ve hayranlarını üzmüştü.



Cem Belevi, İrem Derici ile tekrar barışmak için jestler yapmış ve çift ilişkilerine bir şans daha verme kararı almıştı.



Ancak bu ilişki bir kez daha ihanete uğradı.



İKİNCİ KEZ ALDATTI!



Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren İrem Derici ve Cem Belevi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı Cem Belevi, İrem Derici'yi bir kez daha aldattı.



MANKEN İLE ALDATTI!



İkinci Sayfa'da ortaya atılan iddiaya göre; ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberi magazin kulislerinde çalkaladı.



İrem Derici'den Cem Belevi'ye cevap gecikmedi.



"SEFİL HAYATININ GERİ KALANINDA MUTLULUKLAR DİLİYORUM"



Konu ile ilgili İrem Derici bir açıklama yaptı. Derici, "Saltanat sona erdi 'çeyrek popçu'. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" ifadelerini kullandı.



Magazin gündemi eski aşıkların kavgasını konuşuyor. İrem Derici ile Cem Belevi'nin ayrılığının nedeni gerçekten aldatma mı?



İrem Derici'nin onu ikinci kez aldatan Cem Belevi'ye hakarete varan sözleri sonrası, yakışıklı şarkıcıdan yanıt gecikmedi.



Cem Belevi açıklamasında "Aslında biz sizin zannettiğinizden daha önce ilişkimizi noktaladık. Fakat bunu istemedi paylaşmak kendisi benden rica etti özel bir sebebi var. Bende kalacak.



Karşımda bir kadın var her şeyden önce çok değerli bir meslektaşım var" dedi.



"ONU ALDATMADIM"



Belevi konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Artık onu ne öfkelendirdi ise bilmiyorum bir şeyler paylaşmış ama ben kendisini çok sevdim. Yürütemedik olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum yok aldatma... Böyle bir şey yok! Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hâlâ çok seviyorum onu. Onun yüreğiyle ağzından fevrice çıkanlar bir olmaya bilir ben takılmıyorum söylediklerine... Kendisini aldatmadım."



Kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, aldatılınca ilişkisine son vermiş, ardından birbirlerine bir şans daha vermişlerdi.



lişkilerine ikinci bir şans vererek birlikteliklerini doludizgin sürdüren çift, Amsterdam'da romantizmin doruklarına çıkmıştı. İrem Derici ile Cem Belevi, aşk tatillerinden pozlarla sosyal medyayı sallamıştı.



Belevi ile Amsterdam sokaklarında el ele gezen Derici, o anları takipçileriyle paylaşıp, çok mutlu olduğunu dile getirmişti.



Son olarak İrem Derici'nin sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşım dikkat çekmişti.



KÜFÜRLÜ "VALİZ" PAYLAŞIMI



Tatilde kavga ettikleri konuşulan çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti. İkili, birbirlerini sosyal medya hesabından takipten çıkamıştı. İrem Derici'nin valiz paylaşımı da kafaları karıştırdı. Derici, sosyal medya hesabından valizsiz kaldığını duyurdu. Amsterdam'ı terk edip Türkiye'ye döndüğü tahmin edilen Belevi'nin, İrem Derici'nin valizini alıp gittiği iddia edildi.



İŞTE İREM DERİCİ'NİN O PAYLAŞIMI!



Tatil dönüşü ayrıldıkları konuşulan çiftten İrem Derici son açıklamalarıyla, Cem Belevi'ye çok aşık olduğunu vurgulayarak aralarındaki sorunların kendisinden kaynaklandığını dile getirdi.



İşte İrem Derici'nin "35 yaşında bir ergenim" diyerek Cem Belevi'ye aşkını haykırdığı açıklamaları...



Şarkıcı Murat Balcı, Etiler'de bir restoranda sahne aldı. Yakın arkadaşı Balcı'yı izlemeye gelen İrem Derici, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, bir dargın bir barışık devam eden Cem Belevi ile ilişkisi hakkında konuştu.



"ÇOK SEVİYORUM ABİ NE YAPAYIM?"



Ünlü şarkıcı, "Sorun Cem'de değil, bende. Aslında sıradan, monoton bir ilişki yaşamaktansa böyle hayatı uçlarda yaşamayı seviyoruz. Böyle ayrılıklar besliyor bizi. Çok seviyorum abi ne yapayım? Şu an İzmir'de ailesinin yanında. 35 yaşında bir ergenim maalesef. Bazen fevri davranıp, 15 yaşında gibi hareket ediyorum. Umarım 40 yaşına geldiğimde düzelirim" dedi.



"EVLİLİK KURUMUNA YABANCIYIM"



Evlilik kurumuna kendini çok yabancı hissettiğini vurgulayan İrem Derici, "Biz böyle iyiyiz bence" sözlerinin ardından soluğu dostu Murat Balcı'nın sahnesinde aldı. Düet yapan ikili, uzun süre ayakta alkışlandı.



"GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM"



Öte yandan İrem Derici, geçtiğimiz ay Kartepe'de Yeşil Nesil Atölyeleri'nin düzenlediği Karfest'te sahne almıştı. Neşesi bir hayli yerinde olan, beyaz kürkü ve gözlükleriyle adından söz ettiren sivri dilli popçu, Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddiaları sorulduğunda, "Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım? Gerçekten çok seviyorum" diyerek aşkını haykırmıştı.



Şarkıcı çift İrem Derici ile Cem Belevi, "Aşk yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı?" derken birlikteliklerini ilan etmişti.



Geçtiğimiz aylarda ayrılan, ancak Cem Belevi'nin ısrarı üzerine yeniden bir araya gelen İrem Derici çiftinin aşkı oldukça dikkat çekiyor.



Cem Belevi, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi İrem Derici'nin 21 Mart'taki doğum günü için sürpriz bir tatil programı düzenlemişti.



Ünlü çift, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gitmişti.



Cem Belevi ile ilişkisine ikinci bir şans veren İrem Derici, sevgilisi ile birlikte Hollanda tatiline çıkmıştı.



Amsterdam'da giden ünlü çift İrem Derici ile Cem Belevi tatilden kareleri takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.



Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen İrem Derici, Cem Belevi ile Amsterdam'da teknede gezinti yaptığı anları yayınladı.



Birlikte düet yapan taze aşıklar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.



O anlar, yüz binlerce kez izlendi.