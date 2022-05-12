. Hadise ve Mehmet Dinçerler aylık 50 bin TL'ye villa kiraladı!

Kısa süre önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler, Riva’dan bir villa kiraladı. Ünlü çift, aylık kirası 50 bin TL olan evde şimdilik sadece hafta sonları kalacak...

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla İstanbul Boğazı'ndaki lüks bir otelde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in yeni yuvaları belli oldu.Takıntılı hayranı yüzünden İstinye'deki evini boşaltıp Göktürk'e geçen güzel şarkıcı, tercihini yine gözlerden uzak olacakları bir yerden yana kullandı.Riva'daki bir villayı aylık 50 bin TL'ye kiralayan çiçeği burnunda evlilerin, yedi odası bulunan yeni evlerinde şimdilik sadece hafta sonları kalacakları öğrenildi.Hadise, eğer burada yaşamaya alışırsa ikilinin burada değeri yaklaşık 15 milyon TL olan evlerden de satın almayı planladığı söyleniyor