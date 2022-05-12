. Ferhat Güzel'den eski sevgilisi Nurten Aksoy'a tekme tokatlı dayak!

Türkücü Ferhat Güzel ile eski sevgilisi Nurten Aksoy arasında görülen dayak davasında taraflar hakim karşısına çıktı. Ferhat Güzel, davalık olduğu eski sevgilisi Nurten Aksoy'un kendisini darp etmesini “Bana erkek vurdu zannettim. Böyle kuvvet görmedim” diye anlattı.

Ferhat Güzel ile 4 yıl birlikte yaşadığı eski sevgilisi Nurten Aksoy arasında birbirlerini dövdükleri iddiasıyla açılan davada taraflar hakim karşısına çıktı. Güzel, duruşmada Nurten Aksoy'un arkasından gelip kendisine tekme tokat attığını söylerken 'Elindeki poşetle yüzüme doğru vurdu. Bana bir erkek vurdu zannettim. Hayatımda böyle bir kuvvet görmedim" dedi. Kız arkadaşı ise savunmasında, 'Kimseye zarar vermedim. Kendisi halüsinasyon görüyor" dedi.Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.