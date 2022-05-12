Ezgi Mola'nın başı takıntılı hayranıyla dertte!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın, bir reklam filminde birlikte rol aldığı ve kendisini takıntı haline getirdiği figüran yargıya hesap verecek. 7 yıl boyunca Ezgi Mola'yı takip ederek, taciz mesajları attığı iddia edilen 39 yaşındaki Kemal Kahraman hakkında 7.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola 2015 yılında bir firmanın reklam çekimleri için kamera karşısına geçti. İddiaya göre o dönemde Kemal Kahraman isimli bir şahısta reklam filminde yer almıştı Farklı tarihlerde çekilen reklam görüntüleri montajla birleştirilerek yayınlandı.



20 Aralık 2020 günü ünlü oyuncu, Beşiktaş'ta yürüdüğü sırada bir şahsın kendisini takip ettiğini fark etti.



TAKİP VE TEHDİT EDİLDİ

Genç kadın, arkasını döndüğünde ise Kemal Kahraman'la karşılaştı. İddiaya göre Kahraman "Seninle konuşmam lazım, seni görmem lazım' diyerek bağırmaya başladı.



Ünlü oyuncudan cevap alamayan genç adam, bu kez parmağını sallayarak, 'İşimi yapmama engel oluyorsun, Seni çok kötü yapacağım haberin olsun' şeklinde tehditler savurdu.



Olay yerinden hemen ayrılan Mola, bir müddet sonra sosyal medya üzerinden ve cep telefonundan aynı şahıs tarafından ölümle tehdit edilen mesajlar aldı.



'AMACIM TACİZ ETMEK DEĞİL'

Olayla ilgili şikayetçi olan ünlü oyuncu bir de Aile Mahkemesi'ne başvurarak genç adama karşı koruma kararı aldırdı.



Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan 39 yaşındaki Kemal Kahraman, Ezgi Mola'yı takip etmediğini, sadece konuşmak istediğini, ünlü oyuncunun korkarak kaçtığı için olayı yanlış anladığını amacının kimseyi korkutmak olmadığını söyledi.



Genç adam ünlü oyuncuya gönderilen sosyal medya platformunun sahibi olduğunu kabul ederek amacının taciz etmek olmadığını ifade etti.



ATTIĞI MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI



Sosyal medya platformunda gönderilen mesajlarda, 'Seni bekleyecek gücüm kalmadı.



Artık görmek istiyorum. Bir tanesin sen. Hatalıysam özür dilerim. İnsan sevdiğine kızıyor işte boğulduk artık bir iletişim kuralım rica edelim. Senin yanında olmayı çok istiyorum, çok özledim seni' şeklinde mesajlarla gönderdiği tespit edildi.



7,5 YILLA YARGILANACAK

Savcılık soruşturma sonunda, Kemal Kahraman'ın ünlü oyuncu Ezgi Mola'ya karşı cinsel tacizde bulunduğu, değişik zaman aralıklarında genç kadını ısrarla şekilde gönderdiği mesajlarla huzur ve sükûnunu bozarak tehdit ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. 7,5 yıla kadar hapsi istenen Kemal Kahraman, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

