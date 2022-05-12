. Ezgi Mola'nın başı takıntılı hayranıyla dertte!
  • USD: 15,29 - 15,32
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ezgi Mola'nın başı takıntılı hayranıyla dertte!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın, bir reklam filminde birlikte rol aldığı ve kendisini takıntı haline getirdiği figüran yargıya hesap verecek. 7 yıl boyunca Ezgi Mola'yı takip ederek, taciz mesajları attığı iddia edilen 39 yaşındaki Kemal Kahraman hakkında 7.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ekleme: 12.05.2022 - 10:46 Güncelleme: 12.05.2022 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Ezgi Mola 2015 yılında bir firmanın reklam çekimleri için kamera karşısına geçti. İddiaya göre o dönemde Kemal Kahraman isimli bir şahısta reklam filminde yer almıştı Farklı tarihlerde çekilen reklam görüntüleri montajla birleştirilerek yayınlandı.

20 Aralık 2020 günü ünlü oyuncu, Beşiktaş'ta yürüdüğü sırada bir şahsın kendisini takip ettiğini fark etti.

TAKİP VE TEHDİT EDİLDİ
Genç kadın, arkasını döndüğünde ise Kemal Kahraman'la karşılaştı. İddiaya göre Kahraman "Seninle konuşmam lazım, seni görmem lazım' diyerek bağırmaya başladı.

Ünlü oyuncudan cevap alamayan genç adam, bu kez parmağını sallayarak, 'İşimi yapmama engel oluyorsun, Seni çok kötü yapacağım haberin olsun' şeklinde tehditler savurdu.

Olay yerinden hemen ayrılan Mola, bir müddet sonra sosyal medya üzerinden ve cep telefonundan aynı şahıs tarafından ölümle tehdit edilen mesajlar aldı.

'AMACIM TACİZ ETMEK DEĞİL'
Olayla ilgili şikayetçi olan ünlü oyuncu bir de Aile Mahkemesi'ne başvurarak genç adama karşı koruma kararı aldırdı.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan 39 yaşındaki Kemal Kahraman, Ezgi Mola'yı takip etmediğini, sadece konuşmak istediğini, ünlü oyuncunun korkarak kaçtığı için olayı yanlış anladığını amacının kimseyi korkutmak olmadığını söyledi.

Genç adam ünlü oyuncuya gönderilen sosyal medya platformunun sahibi olduğunu kabul ederek amacının taciz etmek olmadığını ifade etti.

ATTIĞI MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya platformunda gönderilen mesajlarda, 'Seni bekleyecek gücüm kalmadı.

Artık görmek istiyorum. Bir tanesin sen. Hatalıysam özür dilerim. İnsan sevdiğine kızıyor işte boğulduk artık bir iletişim kuralım rica edelim. Senin yanında olmayı çok istiyorum, çok özledim seni' şeklinde mesajlarla gönderdiği tespit edildi.

7,5 YILLA YARGILANACAK
Savcılık soruşturma sonunda, Kemal Kahraman'ın ünlü oyuncu Ezgi Mola'ya karşı cinsel tacizde bulunduğu, değişik zaman aralıklarında genç kadını ısrarla şekilde gönderdiği mesajlarla huzur ve sükûnunu bozarak tehdit ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. 7,5 yıla kadar hapsi istenen Kemal Kahraman, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Can Ataklı'dan CHP'ye sert tepki: 30 yıldır yazıyorum hiçbir AK Parti’li bunu yapmadı
CHP'li İBB'den rezil hareket! “Kolu ya da bacağı kopmamışsa gelemeyiz.”
Vatandaştan metro çilesi! Asansörler 1 haftadır tamir edilmiyor..
Bildikleri tek hizmet heykel! İBB'den 34 meydana 34 heykel!
HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm TBMM kürsüsünden sarf etmişti! Meçhul kişinin kimliği belli oldu
Resmi olarak duyurdular: Kuzey Kore'de 2 buçuk yılın ardından ilk koronavirüs vakası
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Patent Şampiyonu oldu!
Sosyal medyadaki asılsız videolara kanmayın! İran sınırından sıcak görüntüler!
DHKP-C’ye CHP’li belediyeden Ramazan kolisi
'Kamu kaynağı kullanmadık' diyen İmamoğlu'na kanıtlarla yanıt!
İsrail, Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinde Filistin'i suçluyor
4'üncü sondaj gemimiz Alparslan geliyor! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılacak!
CHP'nin kanalında Selahattin Demirtaş'a övgüler!
Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Emekliye, engelliye, dar gelirliye ucuz konut müjdesi...
Terörün siyasi ayağı HDP'nin 1 Mayıs yalanı elinde patladı: Kendisi HDP’li akrabaları PKK bağlantılı çıktı
Terra Luna ve UST çöktü! Kripto para piyasalarında deprem! 1 gecede yüzde 98 kayıp...
CHP'den yandaş anketçilere 650 milyon liralık bütçe: 'Bu para nereden geliyor?'
İzmir'de suya yüzde 15 zam
İlber Ortaylı'dan muhalefete mesaj! 'Sığınmacıları atalım diyorlar neyi atıyorsun?'
20 ilin valisi değişti!
Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Tedarik krizi büyüyor! Otomobil devleri üretimi durduruyor!

Tedarik krizi büyüyor! Otomobil devleri üretimi durduruyor!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!