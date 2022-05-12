Esra Erol'a büyük sürpriz!

ATV’nin en çok izlenen programları arasında yer alan ‘Esra Erol’da büyük bir sürpriz yaşandı. Esra Erol’un fan club ailesi, anlamlı bir doğum günü sürprizi yaptı. Ünlü sunucuya özel hazırlanan doğum günü videosu Esra Erol’u oldukça duygulandırdı.

ATV ve Türkiye'nin sevilen ve en çok izlenen programının sunucusu Esra Erol, bugün doğum gününü stüdyoda kutladı. Ünlü sunucu, sürprizle karşılaştı.





ESRA EROL ŞAŞIRDI



Esra Erol'un fan club ailesi, kendisine bir sürpriz hazırlandığını duyunca çok şaşırdı.



Doğum gününde Esra Erol'a büyük sürpriz | Video





EROL'UN GÖZLERİ DOLDU



Videoda; hayranlarının Esra Erol adına bağışta bulunduğu anlatıldı. Bu anlamlı armağan karşısında Esra Erol oldukça duygulandı.





'ÇOK ANLAMLI BİR HEDİYE TEŞEKKÜR EDERİM'



Videoyu izledikten sonra bir açıklama yapan Erol, 'Esra Erol fan club ailesine buradan sevgilerimi iletiyorum. Her yerde, her zaman nasıl oluyorlar bunu bilemiyorum. Ama onların bana olan duygularını burada hissediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Sabahtan beri fotoğraflar ve videolar, gönderdiğiniz çiçek ve mesajlarla beni inanılmaz mutlu ettiniz. Çok anlamlı bir hediye teşekkür ederim.' iye konuştu.