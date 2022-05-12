. Eşinden yürek burkan paylaşım!
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Eşinden yürek burkan paylaşım!

Geçirdiği beyin kanamadı nedeniyle hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın ölüm yıldönümünde eşi Filiz Erkal'dan duygulandıran paylaşım geldi. Filiz Erkal, paylaşımında "Sensiz geçen anlamsız 5 yıl... Sadece özlem" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 12.05.2022 - 10:35 Güncelleme: 12.05.2022 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Hem ekranlarda yer alan hem de müzik piyasasında büyük bir hayran kitlesi olan sevilen isim İbrahim Erkal, 5 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. İbrahim Erkal'ın vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Ünlü şarkıcının ailesi yaşadıkları kaybın acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ın vefatının 5. yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu. Eşinin fotoğrafını paylaşan Erkal, gönderisinde "Sensiz geçen anlamsız 5 yıl... Sadece özlem... Mekanın cennet olsun, nurlarda uyu canım sevgilim." ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

Eşinden yürek burkan paylaşım!
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