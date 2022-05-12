. Cem Belevi’ye ‘çeyrek popçu, sefil’ diyen İrem Derici’den olay gönderme! İrem Derici sahneden Cem Belevi’ye hayranlarıyla mesaj gönderdi!
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Beyaz Gazete
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Cem Belevi’ye ‘çeyrek popçu, sefil’ diyen İrem Derici’den olay gönderme! İrem Derici sahneden Cem Belevi’ye hayranlarıyla mesaj gönderdi!

İki ünlü şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz aylarda ihanet nedeniyle ayrılmış, daha sonra tekrar barışmıştı. Bu kısa süreli ayrılık sonrası barışan İrem Derici ve Cem Belevi, ilişkilerine ikinci şans vermek istedi. Aşklarını bir dargın, bir barışık yaşayan ünlü çiftten, geçtiğimiz günlerde üzen haber geldi. Ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı magazin kulislerinde yer aldı. Cem Belevi bu iddiaları redderken İrem Derici 'ses kayıtları' var diye cevap verdi. Dün konser veren İrem Derici, hem sahnede gözyaşlarına hakim olamadı, hem de hayranları aracılığıyla Cem Belevi'ye gönderme yaptı. İşte ayrıntılar!

Ekleme: 12.05.2022 - 22:16 Güncelleme: 12.05.2022 - 22:17 / Editör: Ozge Selin
İrem Derici ve Cem Belevi arasında sular durulmuyor.

Cem Belevi’ye ‘çeyrek popçu, sefil’ diyen İrem Derici’den olay gönderme! İrem Derici sahneden Cem Belevi’ye hayranlarıyla mesaj gönderdi!
İhanet nedeniyle ayrılan çift, yeniden ihanet nedeniyle yollarını ayırdı.

Ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı magazin kulislerinde yer aldı.

Cem Belevi bu iddiaları redderken İrem Derici 'ses kayıtları' var diye cevap verdi.

Dün konser veren İrem Derici, hem sahnede gözyaşlarına hakim olamadı, hem de hayranları aracılığıyla Cem Belevi'ye gönderme yaptı.

Kızgınlığı devam eden Derici, son olarak Instagram hesabından bir konser kesitini paylaştı.

İrem Derici 'Acemi Balık' şarkısının "Beni kalbimden vuranlar var ya" sözlerini söyledi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den Cem Belevi'ye konserden gönderme | Video

Tam bu sırada seyircilerin bir kısmı bağırarak, "Allah belasını versin" dediği duyuldu. Konserin hemen başlarında ise İrem Derici gözyaşlarına hakim olamadı.

"O KAYBETTİ"

'Affeder mi Aşk Bizi' şarkısını okurken bir erkek hayranı Cem Belevi'yi kastederek "O kaybetti" diye bağırdı.

İrem Derici konserinde gözyaşlarına hakim olamadı | Video


İREM DERİCİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ünlü şarkıcı İrem Derici, şarkısını yarıda kesti. Şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamayınca orkestrasının yanına gitti.


Cem Belevi, sosyal medyadan kendisine sert mesajlar yazan eski sevgilisi İrem Derici için, "Herkes haddini bilsin" karşılığını verdi.

İrem Derici ile Cem Belevi arasındaki sular durulmuyor. Derici'nin, şarkıcının kendisini model Nergis Nesrullayeva ile aldattığını söylemesinden sonra başlayan gerginlik devam ediyor.

Belevi, eski sevgilisi Derici'nin, "Yaz sonu İrem'i şutlarım zaten... 'Şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı, sen seç?" diye yazdığı mesaj hakkında konuştu.

Okan Üniversitesi'nden 'En İyi Erkek Şarkıcı' ödülünü alan Belevi, "Dün mü başlamışım ben bu işe? Bu ödülleri neden alıyorum? Herkes haddini bilsin. Mağdur edebiyatı yapmasın" diyerek sert çıktı.

Şarkıcı, "Aldattığınız doğru mu?" sorusuna ise, "Herkes kendi duruşuna baksın. Davranışına baksın" cevabını verdi.


CİHANGİR'DE EFKAR DAĞITTI

Olaylı bir şekilde ikinci kez ayrılan Cem Belevi-İrem Derici ikilisinden Derici, yaşadıklarının ardından soluğu efkar dağıtmak için Cihangir'de bir mekanda aldı.

Gece geç saatlere kadar şarkı söyleyip eski sevgilisine gönderme yapan ünlü şarkıcı, çıkışta gazetecilere görüntü vermemek için mekan çalışanlarını seferber etti. Mekanın arka kapısına çağrılan taksi kapıya sıfır yanaştırıldı. Şarkıcı, kendisini bir süre bekleyen taksiye binerek evinin yolunu tuttu.

NE OLMUŞTU?

İki ünlü şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, bir süredir ilişki yaşıyordu.

Ünlü çift, ihanet nedeniyle geçtiğimiz aylarda ayrılmış ve hayranlarını üzmüştü.

Cem Belevi, İrem Derici ile tekrar barışmak için jestler yapmış ve çift ilişkilerine bir şans daha verme kararı almıştı.

Ancak bu ilişki bir kez daha ihanete uğradı.

İKİNCİ KEZ ALDATTI!

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren İrem Derici ve Cem Belevi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı Cem Belevi, İrem Derici'yi bir kez daha aldattı.


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