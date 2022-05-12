. Çağatay'a 'evlilik' yanıtı!

Birçok başarılı projede rol almış olan güzel oyuncu Duygu Sarışın, geçtiğimiz gün Tersane İstanbul'da gerçekleşen Contemporary İstanbul'da boy gösterdi. Sergi açan arkadaşını yalnız bırakmadığını ifade eden Duygu Sarışın, gazeteciler ile sohbet etti.Duygu Sarışın, "Arkadaşımın bir eseri, çok zahmetli ve kıymetli. Bu 'Bahara merhaba' açılışı, asıl büyük organizasyon eylül ayında olacak. O zaman da görüşürüz. Ben sanat eserlerinin olduğu her yerde olacağım." dedi.Çağatay Ulusoy'un evliliğe soğuk bakması nedeniyle üzüldüğü söylenen Duygu Sarışın, hakkında çıkan iddialara da yanıt verdi. Sarışın, "İlişkimiz iyi gidiyor. Hiç öyle bir şey yok. Bu konulara girmeyelim lütfen." ifadelerini kullandı.