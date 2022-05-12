. Çağatay'a 'evlilik' yanıtı!
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Çağatay'a 'evlilik' yanıtı!

Çağatay Ulusoy ile uzun süredir aşk yaşayan Duygu Sarışın, bir sergi açılışına katıldı. Sarışın, Çağatay Ulusoy'un evliliğe mesafeli tutumuyla hüsrana uğradığı iddialarına cevap verdi.

Ekleme: 12.05.2022 - 14:42 Güncelleme: 12.05.2022 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Birçok başarılı projede rol almış olan güzel oyuncu Duygu Sarışın, geçtiğimiz gün Tersane İstanbul'da gerçekleşen Contemporary İstanbul'da boy gösterdi. Sergi açan arkadaşını yalnız bırakmadığını ifade eden Duygu Sarışın, gazeteciler ile sohbet etti.

Duygu Sarışın, "Arkadaşımın bir eseri, çok zahmetli ve kıymetli. Bu 'Bahara merhaba' açılışı, asıl büyük organizasyon eylül ayında olacak. O zaman da görüşürüz. Ben sanat eserlerinin olduğu her yerde olacağım." dedi.

Çağatay'a 'evlilik' yanıtı!

Çağatay Ulusoy'un evliliğe soğuk bakması nedeniyle üzüldüğü söylenen Duygu Sarışın, hakkında çıkan iddialara da yanıt verdi. Sarışın, "İlişkimiz iyi gidiyor. Hiç öyle bir şey yok. Bu konulara girmeyelim lütfen." ifadelerini kullandı.
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