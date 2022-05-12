. Beyninde tümör mü var? CZN Burak açıkladı!
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Beyaz Gazete
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Beyninde tümör mü var? CZN Burak açıkladı!

Hastanedeki görüntüsüyle kahretmişti CZN Burak... Beyninde tümör mü var? CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir'in sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları sevenlerini üzdü. CZN Burak Özdemir'in beyninde tümör olduğu iddiaları ortaya atıldı, ünlü isimden yanıt geldi. İşte CZN Burak'tan gelen açıklama...

Ekleme: 12.05.2022 - 16:31 Güncelleme: 12.05.2022 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla fenomen olan ve 'Czn Burak' lakaplı ünlü işletmeci sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla sevenlerini üzdü. 'Burak Özdemir'in sağlık durumu nasıl?' merak ediliyor.

Bir hastanede çekilen fotoğraf kareleri sonrası bazı haber sitelerinde Burak Özdemir'in beyninde tümör olduğu iddiaları ortaya atıldı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran iddia sonrası gözlerin çevrildiği Özdemir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Beyninde tümör mü var? CZN Burak açıkladı!

'ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ'
Özdemir açıklamasında, 'Herkese merhabalar, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Kötü bir durum yok. Lütfen asılsız haberlere, paylaşımlara itibar etmeyiniz.

Beyninde tümör mü var? CZN Burak açıkladı!

Teşekkür ederiz, iyi ki varsınız. En güzel bağ sevgidir' ifadelerine yer verdi.
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