. Beyninde tümör mü var? CZN Burak açıkladı!

TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla fenomen olan ve 'Czn Burak' lakaplı ünlü işletmeci sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla sevenlerini üzdü. 'Burak Özdemir'in sağlık durumu nasıl?' merak ediliyor.Bir hastanede çekilen fotoğraf kareleri sonrası bazı haber sitelerinde Burak Özdemir'in beyninde tümör olduğu iddiaları ortaya atıldı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran iddia sonrası gözlerin çevrildiği Özdemir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.'ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ'Özdemir açıklamasında, 'Herkese merhabalar, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Kötü bir durum yok. Lütfen asılsız haberlere, paylaşımlara itibar etmeyiniz.Teşekkür ederiz, iyi ki varsınız. En güzel bağ sevgidir' ifadelerine yer verdi.