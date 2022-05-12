Aslıhan Karalar 23 yaşını kutladı!

Aslıhan Karalar için hazırlanan pastanın üzerinde oyuncunun sıklıkla kullandığı “uyku modunda kalmışım”, “burcunu öğren” gibi ilginç cümleler yer aldı.

Genç oyuncu Aslıhan Karalar, 27 Nisan'daki doğum gününü önceki akşam kutladı.



23 yaşına giren oyuncu, kutlamayı ramazan ayına denk geldiği için ertelediğini söyledi.



Nişantaşı'nda Boel adlı mekanda yapılan kutlamada Karalar'ı yakın dostları ve ailesi yalnız bırakmadı.



Ünlü oyuncunun doğum günü pastası da dikkat çekti.



Karalar için onun günlük hayatta sıklıkla kullandığı cümlelerin yazılı olduğu özel bir pasta hazırlandı.



Doğum günü partisine katılan Keremcem ve Celil Nalçakan da sahneye çıkarak ünlü oyuncu için şarkılar söyledi.