Almeda Abazi'den Miley Cyrus itirafı!

Tolgahan Sayışman ile beş yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Almeda Abazi, ünlü oyuncunun "Miley Cyrus eşime asıldı. Rahatsızlık duyacağım kadar samimi hareketlere girdi" itirafı sonrası ilk kez konuştu. İki çocuk annesi 30 yaşındaki güzel, "Tolgahan eksik anlatmış" diyerek, çok konuşulan olaya dair detay verdi.

2008 yılında düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile oyuncu Tolgahan Sayışman, 2014'ta aşk yaşamaya başlamış, 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles'ta nikâh masasına oturmuştu. 2019'da oğulları Efehan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan ünlü çiftin, Haziran 2021'de ise Alina adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.



"EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUĞU BIRAKTIM"



Arnavutluk doğumlu 30 yaşındaki oyuncu, 'Konak' ve Ayrılık' dizilerinin yanı sıra bir döneme damga vuran 'Muhteşem Yüzyıl'da 'Valeria' karakteriyle yer almış, 'Survivor'ın eski yarışmacısı Murat Ceylan'la birlikte 'Para Bende' programını sunmuştu. Abazi, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'da ise 2012 ve 2015 yıllarında mücadele etmişti.



Geçtiğimiz şubat ayında kendisinden 11 yaş büyük eşiyle birlikte bir doğum günü partisine katılan Almeda Abazi, "Ben oyunculuğu bıraktım, zaten evlenmeden önce iki ya da üç projede yer almıştım. Evlendikten sonra tamamen bıraktım" şeklinde konuşmuştu.



"BİZ SIRAMIZI SAVDIK"



Dokuz yıldır ekranlardan uzak olan Almeda, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Hayır düşünmüyorum. Bir kızımız, bir oğlumuz var. Biz sıramızı savdık, çocuk defterini kapattık. Allah isteyen herkese versin" şeklinde yanıtlamıştı. Tolgahan ise eşinin üçüncü çocuk istemediği yönündeki açıklamalarıyla ilgili, "Kendi adına konuşuyor. Ben istiyorum, 'hayır' demedim, 'kapattık' demedim. Kendi aramızda tartışma konusu. Şaka bir tarafa, şu an için tamam. Keyifler yerinde. Zor bir süreç geçirdi, ikinci çocuk kolay değil. Biri iki yaş sendromunu yaşıyor, 3’e basmak üzere. diğeri 10 aylık, felaket bir cimcime oldu. Şu an üçüncü çocuk konusunu konuşmak bizim için doğru değil” açıklamasını yaptı.



"MASAMA GELDİ, 'ÇOL GÜZELSİN' DEDİ"



Almeda Abazi, önceki gün Le Meridien İstanbul Etiler’de güneş gözlüğü koleksiyonlarının tanıtıldığı etkinlikte görüntülendi. Çocuklardan dolayı etkinliklere çok katılamadığını belirten Almeda Abazi, “Gözlük hastasıyım sevdiğim zaman alırım. Takmadığım gözlüklerim var” dedi.



Eşinin dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Miley Cyrus hakkında yaptığı çarpıcı itiraf hakkında ilk kez konuşan Almeda Abazi, şu ifadeleri kullandı:



Orada olduğunu fark etmemiştim. Tolgahan 'Sürekli bakıyor' dediğinde, ona bakıyor diye düşündüm. Çünkü o durumlara çok alışkınım. Ona baktığımda 'Aa' deyince hemen masamıza geldi ama Tolgahan eksik anlatmış. İnsanlar sanki sadece bana bakmış gibi sandı. Herkes herkese bakabilir, öyle değil. Masama geldi, ‘çok güzelsin’ dedi. Tolgahan orada yokmuş gibi davrandı. Ben de kendisini çok beğeniyorum. Rahatsızlık duymadım.



"MILEY CYRUS EŞİME ASILDI"



Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz günlerde 'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet' programına konuk olmuş, "Bir ünlüyle unutulmaz anın nedir?" sorusuna verdiği cevapla çok konuşulmuştu. Yakışıklı oyuncu, "Miley Cyrus'ın eşime asılması. Los Angeles'ta bir restoranda bana baktığını zannettim sandım ama eşime bakıyordu. Benim rahatsızlık duyacağım kadar samimi hareketlere girdi" demişti.