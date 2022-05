. Alişan'dan duygusal paylaşım!

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Selçuk Tektaş'ın ani ölümü ailesi ve dostlarını yasa boğdu.Kardeşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Alişan, yaşasaydı bugün 42. doğum gününü kutlayacak olan Selçuk Tektaş'ı andı.Alişan, kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaşı doğum gününde andı: 12 Mayıs bizim için artık karanlıkYıllar önce çekilen siyah-beyaz fotoğrafı Instagram sayfasında paylaşan Alişan, altına şu notu düştü:'Benim canımın yarısısın, can parçamsın sen... Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs… Sen yoksun ama biz hep sen varmışsın gibi yaşayacağız ve her şey sen varmışssın gibi devam edecek... Emanetlerin ben nefes aldığım sürece benimle... 'Abi' deyişini, sesini, varlığını çok özledim... Bugün senin doğum günün ama sen yoksun... Ne diyebilirim ki... 12 Mayıs bizim için artık karanlık... Beni hiç üzmedin, beni hep gururlandırdın. Allah senden razı olsun... Eliz'le Burak'ın biricik amcası canım Selçuk'um seni çok seviyorum...'Alişan bir dönem ayrılığın eşiğine geldiği eşi Buse Varol da Selçuk Tektaş'ı unutmadı. Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaşan Varol altına manidar bir de not düştü:'Çocuklarımın sevgi dolu, merhametli, güzel kalpli amcası... Cennette olduğuna eminim. Burak ve Eliz'in seni tanıyarak büyümesini çok isterdim. Eliz her gün senin fotoğraflarını öperek 'ammo' diyor. Keşke bir kerecik bile duyabilseydin. Bugün doğum günün. İyi ki bu dünyaya gelmişsin, geçmişsin bu dünyadan. Seni iyi ki tanıdım . Sen herkesten çok farklıydın. Kalbimde öyle kalacaksın...'Alişan aynı zamanda menajerliğini de yapan kardeşinin ardından bir süre işlere ve sosyal medyaya ara verdi.Yaşadığı büyük acı sonrası ilk kez geçtiğimiz 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta sahneye çıkan Alişan, tüm şarkılarını kardeşi için söyledi.'Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın...Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın... Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar...Ellerinizden uçup gidiyorlar...İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım...'