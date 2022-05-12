Aleyna Tilki: Artık sevgim yok!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'ye laf attı. Demet Akalın'ın şarkısı Kulüp'u Trabzonsporlular şampiyonluk kutlamalarında kullandı. Bunun üzerine bir tweet atan ünlü şarkıcı, "Adamlar beni dünya starı yapacak? Aleyna (Tilki) duymasın!" ifadelerini kullandı. Aleyna Tilki'den ise buna cevap gecikmedi. Aleyna Tilki, gerginliği tırmandıracak bir açıklamada bulundu. İşte Aleyna Tilki'nin Demet Akalın'a verdiği o cevap!

Demet Akalın ve Aleyna Tilki arasındaki polemikte yeni bir gelişme yaşandı.



Demet Akalın'ın şarkısı Kulüp'u Trabzonsporlular şampiyonluk kutlamalarında kullandı.



Bunun üzerine bir tweet atan ünlü şarkıcı, "Adamlar beni dünya starı yapacak? Aleyna (Tilki) duymasın!" ifadelerini kullandı.



ALEYNA TİLKİ'DEN CEVAP GECİKMEDİ!



Aleyna Tilki'den ise buna cevap gecikmedi.



GERGİNLİĞİ TIRMANDIRACAK AÇIKLAMA!



Aleyna Tilki, gerginliği tırmandıracak bir açıklamada bulundu.





"SAYGIM SONSUZ SEVGİM YOK"



Aleyna Tilki, "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum, beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok." ifadelerini kullandı.



AKALIN CEVAP VERDİ: TEK RAKİBİN MUSTAFA TOPALOĞLU 'UZAY STARLIĞI'



Demet Akalın ise bu tweet'e hemen cevap verdi. Akalın Tilki'ye, "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu 'uzay starlığı'. Sakin ol şampiyon! FİFA'ya söyleriz seni de paylaşır" ifadelerini kullandı.



Yazarlarımızdan Hakan Uç geçtiğimiz gün konuyla ilgili bir haber yazarak durumu özetlemişti. İşte o yazı:



Demet Akalın'ın şarkısı Kulüp'u Trabzonsporlular şampiyonluk kutlamalarında kullandı.



FİFA da bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.



Bu duruma çok sevinen Akalın, "Adamlar beni dünya starı yapacak? Aleyna (Tilki) duymasın!



Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" diye paylaşım yaparak Tilki'ye yine gönderme yaptı.



Müzisyen Ersay Üner de Aleyna Tilki'ye sahip çıkıp "Edis ve Aleyna ikisi de 20'li yaşlarda ülkelerinde önemli işlere imza attı" diyerek son noktayı koydu ve Akalın'ın üslubunu eleştirdi.





