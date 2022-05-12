. Aleyna Tilki: Artık sevgim yok!
  • USD: 15,35 - 15,38
  • EURO: 16,04 - 16,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aleyna Tilki: Artık sevgim yok!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'ye laf attı. Demet Akalın'ın şarkısı Kulüp'u Trabzonsporlular şampiyonluk kutlamalarında kullandı. Bunun üzerine bir tweet atan ünlü şarkıcı, "Adamlar beni dünya starı yapacak? Aleyna (Tilki) duymasın!" ifadelerini kullandı. Aleyna Tilki'den ise buna cevap gecikmedi. Aleyna Tilki, gerginliği tırmandıracak bir açıklamada bulundu. İşte Aleyna Tilki'nin Demet Akalın'a verdiği o cevap!

Ekleme: 12.05.2022 - 22:40 Güncelleme: 12.05.2022 - 22:42 / Editör: Ozge Selin
Demet Akalın ve Aleyna Tilki arasındaki polemikte yeni bir gelişme yaşandı.

Demet Akalın'ın şarkısı Kulüp'u Trabzonsporlular şampiyonluk kutlamalarında kullandı.

Bunun üzerine bir tweet atan ünlü şarkıcı, "Adamlar beni dünya starı yapacak? Aleyna (Tilki) duymasın!" ifadelerini kullandı.

ALEYNA TİLKİ'DEN CEVAP GECİKMEDİ!

Aleyna Tilki'den ise buna cevap gecikmedi.

GERGİNLİĞİ TIRMANDIRACAK AÇIKLAMA!

Aleyna Tilki, gerginliği tırmandıracak bir açıklamada bulundu.


"SAYGIM SONSUZ SEVGİM YOK"

Aleyna Tilki, "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum, beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok." ifadelerini kullandı.

AKALIN CEVAP VERDİ: TEK RAKİBİN MUSTAFA TOPALOĞLU 'UZAY STARLIĞI'

Demet Akalın ise bu tweet'e hemen cevap verdi. Akalın Tilki'ye, "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu 'uzay starlığı'. Sakin ol şampiyon! FİFA'ya söyleriz seni de paylaşır" ifadelerini kullandı.

Yazarlarımızdan Hakan Uç geçtiğimiz gün konuyla ilgili bir haber yazarak durumu özetlemişti. İşte o yazı:

Demet Akalın'ın şarkısı Kulüp'u Trabzonsporlular şampiyonluk kutlamalarında kullandı.

FİFA da bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Bu duruma çok sevinen Akalın, "Adamlar beni dünya starı yapacak? Aleyna (Tilki) duymasın!

Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" diye paylaşım yaparak Tilki'ye yine gönderme yaptı.

Müzisyen Ersay Üner de Aleyna Tilki'ye sahip çıkıp "Edis ve Aleyna ikisi de 20'li yaşlarda ülkelerinde önemli işlere imza attı" diyerek son noktayı koydu ve Akalın'ın üslubunu eleştirdi.


Nevşin Mengü başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı hedef aldı
MSB: Hain saldırı sonucu bir asker şehit oldu
Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi kabul edildi
Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu’na bombalı saldırı!
Oyuncu Ümit Erdim'den Kaftancıoğlu'nu savunanlara sert tepki: Sorsan 'vatanı seviyoruz' derler
HDP Canan Kaftancıoğlu'na arka çıktı
Ukrayna'da Bayraktar rüzgarı: Türk insansız hava aracının ismi bu kez bir radyoya verildi
AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Karkamış'a havan saldırısı: Dört asker ve bir sivil yaralandı
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: 'Mansur Yavaş şu anda diyet ödüyor'
Casusluktan yargılanan Metin Gürcan hakkında bir karar daha!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısını böyle tiye aldılar! 'Otobüsle gelmesinler yolda kalırlar'
Yargıtay Canan Kaftancıoğlu'nun cezalarını onadı! Siyasi yasak ve hapis cezası...
HDP'nin kapatılma davasında flaş gelişme!
Fransızlar ülkelerini terk ediyor! 'Bu ülkede yaşanmaz'
Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı! Tüm milletvekillerini İstanbul Parti binasına çağırdı...
Başkan Erdoğan Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuşuyor
Başkan Erdoğan talimat vermişti! 81 ilde kurulacak...
Mağduriyet algısı çöktü! FETÖ hükümlüsü Mustafa Enis Durak'ın sahte kimlikle Almanya'ya kaçarken yakalandığı ortaya çıktı
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçti! Kübra Yiğitbaşı'nın Başkan Erdoğan'a yıllar önce teşekkür ettiği görüntüler yeniden gündem oldu
Düğünde elektrikler gitti! Damatlar karıştı!

Düğünde elektrikler gitti! Damatlar karıştı!

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Tiktok videosu olay oldu! Sevgilisinin babasının cenazesinde yaptığıyla ortalığı ayağa kaldırdı

Tiktok videosu olay oldu! Sevgilisinin babasının cenazesinde yaptığıyla ortalığı ayağa kaldırdı

Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi!

Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi!