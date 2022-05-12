. Aile arası kriz! Birbirlerini sildiler!
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Beyaz Gazete
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Aile arası kriz! Birbirlerini sildiler!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi güzel oyuncu Buse Varol ile geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın arası bozuldu. İkili birbiri sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

Ekleme: 12.05.2022 - 15:47 Güncelleme: 12.05.2022 - 15:50 / Editör: Ozge Selin
Şimdilerde gündüz kuşağı programı ile izleyici karşısına çıkan Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle vefat etti. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından yengesi ve yeğenlerine sahip çıktı. 'Artık 4 çocuğum var' diyen Alişan'ın sözlerinden rahatsız olan eşi Buse Varol ile Merve Tektaş'ın arası açıldı.

Varol'un sözlerinden rahatsız olan Merve Tektaş, eltisini engelledi. Kırgınlığı devam eden ikiliden Tektaş, kızlarını yeğeni Eliz'in doğum günü partisine göndermedi. Selçuk Tektaş'ın doğum gününde ise Buse Varol ve Merve Tektaş sosyal medyada birbirini takipten çıkardı.

Aile arası kriz! Birbirlerini sildiler!

Kardeşini kaybetmesinin ardından yeğenlerine ve yengesine sahip çıktacağını duyuran Alişan, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Abim bizi öksüz bıraktın gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım. Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah'ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı. 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet. Seni çok seviyorum abim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah.'
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