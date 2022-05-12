. Adele 58 milyon dolarlık malikanesini paylaştı!
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Beyaz Gazete
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Adele 58 milyon dolarlık malikanesini paylaştı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, Sylvester Stallone'dan 58 milyon dolara malikane satın almıştı. Malikanede sevgilisi Rich Paul ile yaşamaya karar veren Adele Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Ekleme: 12.05.2022 - 14:52 Güncelleme: 12.05.2022 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Ocak ayında ABD’li oyuncu Sytlvester Stallone'nin satışa çıkardığı malikanesine talip olan Adele, bir önceki yıl 10 milyon dolar fiyat biçilen Beverly Hills'teki evi 58 milyon dolara satın aldı.

DEPREM TEHLİKESİNE KARŞI UYARILDI
Ancak geçtiğimiz haftalarda mega malikanenin, depremde büyük risk altında olduğu ortaya çıktı ve 34 yaşındaki İngiliz şarkıcıya, evinin, aktif fay hattının üstünde olduğu uyarısı yapıldı. California Jeolojik Araştırma Birimi'nin 2014 yılında yaptığı çalışmada, bir yamaçta bulunan evin, 7 büyüklüğünde bir deprem üretme kabiliyetine sahip olan söz konusu aktif fayın üstünde olduğu sonucuna varıldı.

'Sismik tehlikeler' araştırma bölümü, afet meydana gelirse binaların heyelanla karşı karşıya kalabileceğini ve şehrin doğal manzarasına sahip bölge için endişelerin ortaya çıktığını kaydetti. Olası patlamaları önlemek adına eve gaz için özel bir sismik kapatma vanasının takıldığı da söylendi.

Adele 58 milyon dolarlık malikanesini paylaştı!

DİĞER ÜNLÜ İSİMLERLE KOMŞU
Sekiz yatak odası dokuz banyosu, üç süit odası ve geniş bir mutfak bulunan malikanede, tüm bunların yanı sıra sinema salonu, spor salonu, sonsuzluk havuzu, SPA ve sekiz araçlık sanat stüdyolu bir garaj bulunuyor. Stallone'un evini almadan önce de zaten Beverly Hills'in yıldızlarla dolu bir semtinde üç eve sahip olan Adele'e yakın bölgede evi olan diğer ünlü isimler arasında; Denzel Washington, Magic Johnson ve Justin Bieber gibi isimler yer alıyor.

Adele 58 milyon dolarlık malikanesini paylaştı!

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Adele, son olarak yeni evlerinin önünde çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak, 1 yıldır aşk yaşadığı Rich Paul ile birlikte eve çıktıklarını doğrulamış oldu. Böylece ünlü ismin, Sylvester Stallone'dan dördüncü evi olarak aldığı malikanenin, ünlü çiftin aşk yuvası olacağı ortaya çıktı.

Instagram hesabında 49.9 milyon takipçisi bulunan şarkıcının peş peşe yayınladığı kareler, kısa sürede 4 milyondan fazla beğeni alarak, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Takipçileri, ünlü isme, "Aşk sende harika görünüyor", "İkiniz de çok mutlu görünüyorsunuz" ve "Eve bakın!" gibi 18 bine yakın yorum yapıldı.
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