. 22 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor mu?

Sevgilisi Daren Gerede ile çıktığı Fas tatilinden dönen Bilge Öztürk, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.“Daren'lerin aile evi var, orada kaldık” diyen Öztürk, evlilik sorusu üzerine “Olsun diye can atmıyorum. Olursa da karşı değilim. 11 aydır birlikteyiz ve çok mutluyuz. Evlilik benim açımdan etkisiz eleman” dedi. Öztürk, “Hiç evlilik teklifi aldınız mı?” sorusuna da “Tabii ki” yanıtını verdi. Bilge Öztürk geçmişte Tarkan'la 7 yıl aşk yaşamıştı.