. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez boşandı!

İlk olarak 2019 yılında Amsterdam'da evlenen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, 9 aylık evliliğinde ardından boşanmıştı. Kısa bir süre sonra ilişkilerine ikinci bir şans veren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 2021 yılında yeniden evlendi. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü.İkili, Beykoz Adliyesi'nde görülen davada evliliklerini anlaşmalı olarak bitirdi. Sinan Akçıl, Gazete VİP TV'ye açıklamalarda bulundu. Akçıl, şunları söyledi:"Zaten 5 aydır ayrıyız. Malumun ilanı. Herkes için hayırlısı olsun. İlk boşanmada da bu kapıdan çıkmıştık. Böyle şeyler olabiliyor. Ayrılık her zaman gerçekleşiyor, söyleyecek bir şey yok. Uzun süredir ayrı olduğumuz için ayrılırken ben de çok bir şey hissetmedim. Zaten 5 aydır evli gibi değildik. Bu süreçte kurtarmak için bir şey yapmadık. Mal paylaşımı konusunda gizlilik kararı var ama gereken her şey yapılacak. Kırgınlığım yok Burcu çok değerli bir insan. Çok güzel bir hikayeydi ama her hikayenin sonu olabiliyor. Bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz."