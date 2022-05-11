Rusya'nın kızıl ajanı Anna Chapman paylaşımlarıyla gündem oldu!

Yıllarca manşetlerde geniş bir yankı uyandıran ve 'Putin'in kızıl ajanı' olarak isimlendirilen Anna Chapman, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla tekrar tekrar gündeme geliyor.

Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi nedeniyle Putin'in 'kızıl casusu' olarak gündeme gelen Anna Chapman bir kere daha gündeme geldi.



Bugünlerde televizyon sunucu ve sosyal medya paylaşımlarıyla ünlü olan Chapman, birkaç yıl önce Kremlin casusu olarak biliniyordu.



Chapman, ABD içinde operasyon yürütmekle görevli gizli bir programın parçasıydı. Bir süre sonra ifşa olan Chapman, ABD topraklarındaki en büyük casusluk olaylarından biriydi.



Londra'da kocası Alex Chapman ile tanışan Anna, Moskova'daki ekonomi eğitimini tamamladıktan sonra New York'a taşındı.



Obama dönemimde aktif olduğu bilinen Chapman, bir Kabine üyesini baştan çıkarmakla bile suçlandı.



Chapman başarılı olsadı son derece hassas hükümet bilgilerine erişim de elde edebilirdi.



2010 yılında FBI tarafından Rus ajanı olarak ifşa edilen Chapman, bir dönem dünya manşetlerini sık sık meşgul etti.



Rus-ABD casus takasında Rusya'ya iade edilen Chapman ülkesinde modellik yapmaya başladı.



Chapman son zamanlarda Rusya-Ukrayna savaşı hakkında yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.



Rusya lideri Vladimir Putin'i ve Ukrayna'da savaşan Rus askerlerini öven Chapman, bazı kullanıcıların tepkisiyle karşılaştı.



Rusya'nın Ukrayna'da operasyonlarını desteklediğini belirten Chapman, geçtiğimiz ay yeşil bir elbiseyle verdiği fotoğrafında, 'Ülkemizde ve Rus halkında daha önce görmediğim bir inanç dalgası ve vatanseverlik gördüm. Bunun için teşekkür ederim' sözlerine yer vermişti.