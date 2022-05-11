Özcan Deniz'den 'istenmeyen gelin' yanıtı!

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir kuyumcuda görüntülenen Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar, pırlanta bileklik ve yüzük denedi. Samar Dadgar, Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in "Oğlumun evlenmesini istemiyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım?" sözleri sorulunca sessiz kalmayı tercih etti.

Bir süredir oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'le aşk yaşayan İranlı modacı Samar Dadgar, önceki gün Nişantaşı'nda bir kuyumcuda pırlanta yüzük ve bileklik modelleri denerken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar, alışverişi yarıda bıraktı.



Basın mensupları Samar Dadgar'a Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in 'Oğlumun evlenmesini istemiyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım?' sözleri soruldu.



'KONUŞMAK İSTEMİYORUM'



Konuyla alakalı sessiz kalmayı tercih eden modacı Samar Dadgar, 'Konuşmak istemiyorum!' demekle yetindi. Samar Dadgar, ardından hızla oradan uzaklaştı.