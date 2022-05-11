Nick Cave'in büyük dramı!

Ünlü müzisyen Nick Cave cephesinden kötü haber geldi. Nick Cave'in en büyük oğlu Jethro Lazenby hayatını kaybetti. Ünlü müzisyen, 7 yıl önce çocuğu Arthur'un uçurumdan düşerek yaşamını yitirmesiyle büyük üzüntü yaşamıştı.

Ağustos ayında Türkiye'ye gelerek hayranları ile İstanbul'da vereceği konserde bulumaya hazırlanan dünyaca ünlü şarkıcı Nick Cave aldığı acı haberler sarsıldı. Nick Cave'in 31 yaşındaki en büyük oğlu Jethro Lazenby hayatını kaybetti. Ünlü müzisyen kötü haber duyurdu.



OĞLUNUN ÖLÜM HABERİNİ DUYURDU



Cave, 'Büyük bir üzüntüyle söylemek isterim ki oğlum Jethro yaşamını yitirdi. Bu zamanlarda ailemizin mahremiyetine saygı gösterdiğiniz için minnettar olacağız.' dedi.



VEFATINDAN ÖNCE ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONULDU



Annesine saldırması nedeniyle tutuklanan Jethro Lazenby'a şizofreni teşhisi konduğu ortaya çıktı. Hapiste tutulan Jethro Lazenby'ın geçtiğimiz hafta serbest bırakıldığı öğrenildi.