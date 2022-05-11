. Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup düğünleri için kesenin ağzını açtı!
  • USD: 15,19 - 15,22
  • EURO: 16,04 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup düğünleri için kesenin ağzını açtı!

Popçu Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup, geçen aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşamış; ayrılığa dayanamayan çift yeniden aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde üç yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşımaya hazırlanan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Marmaris'teki çok lüks bir otelde yapılacak ve iki gün sürecek düğünün son olarak faturası da ortaya çıktı. Sırp basınının iddiasına göre Sandal ile Sütşurup, en özel günleri için kesenin ağzını açtı! İşte Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal'ın düğün için harcadıkları rakam...

Ekleme: 11.05.2022 - 14:43 Güncelleme: 11.05.2022 - 14:46 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'u düğün telaşı sardı. 3 Haziran'da Roma'da nikah masasına oturacak olan çift, düğünlerini de 10-12 Haziran'da Marmaris'teki çok lüks bir otelde yapacak.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde kıyılacak nikahla dünya evine girecek olan çift, düğünleri için hiçbir masraftan kaçınmadı.

10-12 Haziran'daki hafta sonunda 80 kişilik bir düğün organizasyonu yapan Musti'nin ödeyeceği fatura da ortaya çıktı.

Musti'nin eski eşi Emina Jahovic'in memleketi Sırbistan'ın Mondo gazetesi, detaylarla faturayı çıkarttı. Buna göre Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 10 Haziran akşamı otel bünyesinde bulunan çok ünlü bir Yunan restoranında kutlama yemeği yiyecek.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup düğünleri için kesenin ağzını açtı!

YEMEKLERE 20 BİN EURO

Ertesi gün otelin bahçesinde düğün merasimi yapılacak ve parti tüm gün sürecek. Törende damat Musti de mini bir konser verecek.

Sadece yemekler için 20 bin Euro ödeyecek olan Mustafa Sandal'ın cebinden 80 kişilik konaklama için 40 bin Euro çıkacak.

Ulaşım için 30 bin Euro'yu gözden çıkartan Musti, havai fişek ve şampanyalı kutlamalar için de otele toplamda 100 bin Euro ödemiş olacak.

Böylece düğün için yaklaşık 200 bin Euro yani 3 milyon 200 bin TL'yi gözden çıkaran ünlü sanatçı, Melis Sütşurup'un ayağını da bir kez daha yerden kesecek.

Sırp gazetesi, Musti'nin düğün masraflarını çıkardı. Sırbistan'daki gazetenin yaptığı haberde Emina Jahovic ile eski eşi Musti arasındaki nafaka krizine de değinildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçiyle konuşması deşifre edildi! Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku! İftiraları cezasız kalmadı
Rusya öyle bir hata yaptı ki! Yanlışlıkla kendi askerlerini öldürdüler...
Ekrem İmamoğlu Trabzon'a çalışıyor! Atkıdan sonra bileklik dağıttı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek
Yeni Türk pasaportu Yunan'ı rahatsız etti: Türkiye bize meydan okuyor
MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Milliyetçilikten bahsetmesi haddi değil'
Türk savunmasının süper gücü hazır!
Putin köprü kuruyor! İstihbarattan flaş rapor!
Dördüncü sondaj gemisinin 19 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor
Tosuncuk kendisini savundu! Medyayı suçladı!
İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! Bu sefer de Memduh Bayraktaroğlu açtı ağzını yumdu gözünü...
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 10 terörist öldürüldü
Fatih'te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı
TUSAŞ'tan ANKA SİHA için önemli adım! Bundan sonra o ülkede de üretilecek...
CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi!
Camilerin sesi kısılınca Müslümanlar harekete geçti! Sokaklarda ezan okumaya başladılar...
Bir İETT terörü daha! Otobüsün lastiği fırlayınca...
Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Tedarik krizi büyüyor! Otomobil devleri üretimi durduruyor!

Tedarik krizi büyüyor! Otomobil devleri üretimi durduruyor!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!