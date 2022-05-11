. Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup düğünleri için kesenin ağzını açtı!

Popçu Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup, geçen aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşamış; ayrılığa dayanamayan çift yeniden aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde üç yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşımaya hazırlanan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Marmaris'teki çok lüks bir otelde yapılacak ve iki gün sürecek düğünün son olarak faturası da ortaya çıktı. Sırp basınının iddiasına göre Sandal ile Sütşurup, en özel günleri için kesenin ağzını açtı! İşte Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal'ın düğün için harcadıkları rakam...

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'u düğün telaşı sardı. 3 Haziran'da Roma'da nikah masasına oturacak olan çift, düğünlerini de 10-12 Haziran'da Marmaris'teki çok lüks bir otelde yapacak.Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde kıyılacak nikahla dünya evine girecek olan çift, düğünleri için hiçbir masraftan kaçınmadı.10-12 Haziran'daki hafta sonunda 80 kişilik bir düğün organizasyonu yapan Musti'nin ödeyeceği fatura da ortaya çıktı.Musti'nin eski eşi Emina Jahovic'in memleketi Sırbistan'ın Mondo gazetesi, detaylarla faturayı çıkarttı. Buna göre Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 10 Haziran akşamı otel bünyesinde bulunan çok ünlü bir Yunan restoranında kutlama yemeği yiyecek.YEMEKLERE 20 BİN EUROErtesi gün otelin bahçesinde düğün merasimi yapılacak ve parti tüm gün sürecek. Törende damat Musti de mini bir konser verecek.Sadece yemekler için 20 bin Euro ödeyecek olan Mustafa Sandal'ın cebinden 80 kişilik konaklama için 40 bin Euro çıkacak.Ulaşım için 30 bin Euro'yu gözden çıkartan Musti, havai fişek ve şampanyalı kutlamalar için de otele toplamda 100 bin Euro ödemiş olacak.Böylece düğün için yaklaşık 200 bin Euro yani 3 milyon 200 bin TL'yi gözden çıkaran ünlü sanatçı, Melis Sütşurup'un ayağını da bir kez daha yerden kesecek.Sırp gazetesi, Musti'nin düğün masraflarını çıkardı. Sırbistan'daki gazetenin yaptığı haberde Emina Jahovic ile eski eşi Musti arasındaki nafaka krizine de değinildi.