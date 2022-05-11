İlker Kaleli'ye aşk dolu kutlama!

2021 yılının yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu’nun ilişkileri doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ilk kez el ele görüntülenen Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli, bu kez doğum günü nedeniyle tekrar magazin gündemine geldi. Ünlü şarkıcı Sıla, sosyal medya üzerinden sevgilisi İlker Kaleli’ye aşk dolu bir kutlama mesajı yayınladı. İşte Sıla’nın İlker Kaleli’ye yaptığı o kutlama!

Ünlü şarkıcı Sıla, Hazer Amani ile geçen yıl boşanmıştı.







BİR YILDIR BİRLİKTELİK YAŞIYORLAR



Bu birlikteliğinde aradığını bulamayan Sıla Gençoğlu, bir süredir ünlü oyuncu İlker Kaleli ile birliktelik yaşıyor.







AŞKLARI DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR



Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çiftin ilişkileri doludizgin devam ediyor.







'SEN BANA BU HAYATIN KIYAĞISIN. DAİMA.'



Ünlü şarkıcı bugün İlker Kaleli'nin doğum gününü kutladı. Oldukça duygusal bir mesaj yayınlayan Sıla, 'Çünkü bugün 11 Mayıs. Yeni yaşına hoş geldin sevgilim. Hayat hep öpücükler kondursun yanağına. Sen bana bu hayatın kıyağısın. Daima. Sıla.' İfadelerini kullandı.



