Demet Akalın Trabzonspor taraftarlarının isteğini geri çevirdi!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkacak. Trabzonspor taraftarı Demet Akalın'ın yıllar önce giydiği eşofman takımı ile sahneye çıkmasını istedi. Ünlü şarkıcı taraflarının isteğini geri çevirdi.
Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından yüzbinlerce taraftar Demet Akalın'ın "Kulüp" şarkısı ile kutlama yaptı. Trabzonspor için yeni bir şampiyonluk organizasyonu hazırlığı yapılırken detaylar ortaya çıktı. Demet Akalın'ın Trabzonsporlu taraftarla bir araya geleceği ve sahne alacağı öğrenildi.
Trabzonsporlu taraftarlar, Demet Akalın geçtiğimiz yıllarda bir çekimde giydiği mavi-kırmızı eşofmanı yeniden giymesi talebinde bulundu. Demet Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara cevap verdi.
"SPONSORDU, GİYDİK GERİ VERDİK"
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Akalın, taraftarın bu isteğini geri çevirerek "Sponsordu, giydik geri verdik" dedi.
Trabzonsporlu taraftarlar, Demet Akalın geçtiğimiz yıllarda bir çekimde giydiği mavi-kırmızı eşofmanı yeniden giymesi talebinde bulundu. Demet Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara cevap verdi.
"SPONSORDU, GİYDİK GERİ VERDİK"
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Akalın, taraftarın bu isteğini geri çevirerek "Sponsordu, giydik geri verdik" dedi.