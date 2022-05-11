. Demet Akalın Trabzonspor taraftarlarının isteğini geri çevirdi!
  • USD: 15,29 - 15,32
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Demet Akalın Trabzonspor taraftarlarının isteğini geri çevirdi!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkacak. Trabzonspor taraftarı Demet Akalın'ın yıllar önce giydiği eşofman takımı ile sahneye çıkmasını istedi. Ünlü şarkıcı taraflarının isteğini geri çevirdi.

Ekleme: 11.05.2022 - 16:38 Güncelleme: 11.05.2022 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından yüzbinlerce taraftar Demet Akalın'ın "Kulüp" şarkısı ile kutlama yaptı. Trabzonspor için yeni bir şampiyonluk organizasyonu hazırlığı yapılırken detaylar ortaya çıktı. Demet Akalın'ın Trabzonsporlu taraftarla bir araya geleceği ve sahne alacağı öğrenildi.

Trabzonsporlu taraftarlar, Demet Akalın geçtiğimiz yıllarda bir çekimde giydiği mavi-kırmızı eşofmanı yeniden giymesi talebinde bulundu. Demet Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara cevap verdi.

Demet Akalın Trabzonspor taraftarlarının isteğini geri çevirdi!

"SPONSORDU, GİYDİK GERİ VERDİK"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Akalın, taraftarın bu isteğini geri çevirerek "Sponsordu, giydik geri verdik" dedi.


Selçuk Bayraktar ABD'ye meydan okudu: Bakalım kim önce yapacak
Balıkçı barınaklarındaki restoranlar yıkılmıştı! CHP zamanında kaçak olarak yapılmış...
Almanya PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılma talebini reddetti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu!
Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile diyalog istiyoruz
ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili övgü: Türkiye iyi bir iş çıkarıyor
Sözcü yine algı peşinde: Suriyeli öğrencilere beş yıldızlı otelde festival yalanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçiyle konuşması deşifre edildi! Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan çalım! 16 yıl önceki fotoğrafları paylaşıldı!
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku! İftiraları cezasız kalmadı
Rusya öyle bir hata yaptı ki! Yanlışlıkla kendi askerlerini öldürdüler...
Ekrem İmamoğlu Trabzon'a çalışıyor! Atkıdan sonra bileklik dağıttı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek
Yeni Türk pasaportu Yunan'ı rahatsız etti: Türkiye bize meydan okuyor
MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Milliyetçilikten bahsetmesi haddi değil'
Türk savunmasının süper gücü hazır!
Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Tedarik krizi büyüyor! Otomobil devleri üretimi durduruyor!

Tedarik krizi büyüyor! Otomobil devleri üretimi durduruyor!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!