. Demet Akalın Trabzonspor taraftarlarının isteğini geri çevirdi!

Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından yüzbinlerce taraftar Demet Akalın'ın "Kulüp" şarkısı ile kutlama yaptı. Trabzonspor için yeni bir şampiyonluk organizasyonu hazırlığı yapılırken detaylar ortaya çıktı. Demet Akalın'ın Trabzonsporlu taraftarla bir araya geleceği ve sahne alacağı öğrenildi.Trabzonsporlu taraftarlar, Demet Akalın geçtiğimiz yıllarda bir çekimde giydiği mavi-kırmızı eşofmanı yeniden giymesi talebinde bulundu. Demet Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara cevap verdi.Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Akalın, taraftarın bu isteğini geri çevirerek "Sponsordu, giydik geri verdik" dedi.