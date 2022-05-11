Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Mesut Akusta geçirdiği zor günleri anlattı...

Mesut Akusta, Ağustos 2021'de Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve acil ameliyata alınmıştı.Sevenlerini korkutan usta oyuncu, son olarak Bebek Parkı'nda kızı ve eşi ile görüntülendi. Akusta, geçirdiği sıkıntılı süreci anlattı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.Mesut Akusta, önceki gün eşi Şafak Özbir Akusta ve kızı Berfin Cano ile Bebek Parkı'nda keyifli vakit geçirdi.Kızını salıncakta sallayan oyuncu ile Berfin'in eğlenceli görüntüleri objektiflere yansıdı.Neşesi bir hayli yerinde olan minik Berfin Cano, anne ve babasının fotoğraflarını çekti.'KADINLAR İÇİN DAHA ZOR'Kızının taklit yaptığını ama oyuncu olmasını istemediğini belirten Mesut Akusta, 'Berfin Cano ne istediğine kendisi karar verecek.Zor bir sektör, oyuncu olmasını istemem. Kadınlar için daha da zor. Yapılacak iş değil, çalışma şartları da zor.Bu yetenek işi, okulla olacak bir iş değil. Okuldan tabii ki eğitimini alırsın ama bu başka bir yetenek işi.Artık dinlenmeye ihtiyacım var. Zor bir meslek, sabır isteyen bir iş. Oyuncunun emeklisi de olmuyor' dedi.'ÇABUK TOPARLADIM'Geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçiren sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.Akusta'nın eşi Safak Özbir, 'Eşim Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı.Ameliyat yaklaşık üç saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin' mesajını yayınlamıştı. Hastanede yaklaşık iki hafta süren tedavisinin ardından taburcu olan ve bir süre de evinde dinlendikten sonra sağlığına kavuşan bir çocuk babası Mesut Akusta, 'Hastalandık ama ayaktayım.Biraz zor bir süreçti ama çabuk toparladım. 10 gün sonra sete döndüm. Bu tarz hastalıklar geçirip de sete dönmek zordur ama ben döndüm. Ufak tefek sıkıntılar kaldı ama atlattım bu dönemi' ifadelerini kullandı.