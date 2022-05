Beklenen itiraf geldi!

Instagram'da en çok takipçiye sahip Türk kadın oyuncu olan Hande Erçel, her paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram'da en çok takipçiye sahip Türk kadın oyuncu olan Hande Erçel, her paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.



Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık gündem olan oyuncu, özel hayatıyla göz önünde yer alıyor.



Son olarak Hande Erçel, bir mücevher markasının reklam yüzü oldu. Markanın davetine katılan Hande Erçel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Muhabirlerin 'Kaan Yıldırım ile nasıl gidiyor?' sorusuna Hande Erçel, şu yanıtı verdi...



'Teşekkür ederim, her şey çok yolunda. İş konuşmak için buradayız. Özel konuları sonra konuşuruz, çok teşekkür ederim.'



Öte yandan Instagram'daki 27.6 milyon takipçisiyle ünlüler arasında ilk sırada bulunan Hande Erçel'in şöhreti, bu sayede sınırları aştı.



Rol aldığı dizileri de yurt dışında ilgiyle izlenen güzel oyuncu, sadece Türkiye'den değil yurt dışındaki birçok otelden de 'sponsorlu tatil' teklifleri alıyor.



Eski aşkı Kerem Bürsin'le birlikte olduğu dönemde Maldivler'deki bir otelde Instagram'da reklam yapma karşılığında ücretsiz konaklayan Hande Erçel, bu yazki Yunanistan tatilini de bedavaya getirecek.



MAGAZİNDEN UZAK KEYİF



Konuşulanlara göre güzel oyuncu, dünyaca ünlü yıldızların da bedava konakladığı Mikanos'taki çok ünlü bir otelden gelen 'reklam tatili' teklifini kabul etti.



Tatile sevgilisi Kaan Yıldırım ile gitmeyi planlayan Hande Erçel, böylece hem geceliği 15 bin TL olan otelde bedava keyif çatacak hem de aşkıyla da magazin basınından uzak deniz ve güneşin keyfini sürebilecek...



Hande Erçel, Kerem Bürsin ile ayrılığının üzerinden çok geçmeden oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.



Güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Yıldırım ile Londra sokaklarında görüntülenmişti.



Ünlü oyuncu, ilişkisi hakkında sorulan sorulara 'Her şey yolunda' diye cevap vererek beraberliği doğrulamıştı.



Erçel, Yıldırım'la yaptığı tatil için 'Çok keyifliydi' demişti.