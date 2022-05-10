Zahide Yetiş'ten Müge Anlı paylaşımı: Karnımda Aras olduğunu benden önce biliyordu

Zahide Yetiş ve Müge Anlı arasındaki yakın dostluk sık sık gündeme geliyor. Sunucu Zahide Yetiş oğlunun bebeklik halinde çekilen bir videoyu paylaştı. Zahide Yetiş paylaşımında "Müge teyzesi karnımda Aras olduğunu benden önce biliyordu" dedi.

Zahide Yetiş'in Anneler Günü'ne özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Zahide Yetiş oğlunun doğumdan sonraki ilk anlarında yanında olan yakın dostu Müge Anlı'yla birlikte bir paylaşım yaptı. Yakın dost olan ikilinin paylaşımları gündem oldu.



Yetiş, minik oğlu Aras'ın bebeklik dönemine ait görüntüleri Instagram hesabında yayınlayarak Müge Anlı ile ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı. Yetiş'in paylaşımını gören Anlı ise çok duygulandığını dile getirerek o görüntüleri kendi sayfasına taşıdı.



Müge Anlı'nın Aras'a bebek eldivenlerini giydirirken çekilen görüntüde; ünlü sunucunun yakın dostu Zahide Yetiş'i "Çocuk hasta olursa seni gebertirim" diyerek esprili bir dille azarladığı görüldü.



Arkadaşının Anneler Günü'nü kutlayan Yetiş, paylaşımının altına "Müge teyzesi karnımda Aras olduğunu benden önce biliyordu. Aras'ımın ilk anlarımda yanımdaydı" notunu düşerek herkesi şaşırttı.



"ÇOK DUYGULANDIM"

Arkadaşının paylaşımını kendi sayfasına taşıyan Müge Anlı ise şu ifadeleri kullandı: "Annesinin bir tanesi, teyzesinin göz bebeği Aras'ım. İzleyince çok duygulandı. İnşallah anneciğine de bize de hep güzel günler yaşatırsın. Güzel arkadaşım senin de Anneler Günün kutlu olsun"