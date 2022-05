Ünlü piyanistin babası vefat etti!

Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın 86 yaşındaki müzik yazarı, müzik eğitimcisi ve edebiyatçı babası Ahmet Say hayatını kaybetti. Ünlü piyanist Fazıl Say, babası Ahmet Say'ın ölümünü Twitter'dan duyurdu. İşte ayrıntılar...

Ünlü piyanist Fazıl Say'ın acı günü... Müzik yazarı, müzik eğitimcisi ve edebiyatçı Ahmet Say, 86 yaşında hayatını kaybetti.





TWİTTER'DAN DUYURDU!



Fazıl Say babası Ahmet Say'ın vefat haberini Twitter hesabından duyurdu.





"ÜZÜNTÜM SONSUZ...ÇOK GÜZEL BİR BABA- OĞUL İLİŞKİSİDİR"



Fazıl Say paylaşımında, "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…" ifadelerine yer verdi.



ÜNLÜLERDEN FAZIL SAY'A BAŞSAĞILIĞI



Sinema, tiyatro, müzik ve siyaset dünyasından önemli isimler, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla, müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say'ın vefatı dolayısıyla besteci ve piyanist Fazıl Say'a başsağlığı diledi.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mesajında "Başınız sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet, sizlere sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.